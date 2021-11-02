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У Мережі розкритикували вечірку Тодоренка для сина на Гелловін

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
2 листопада, 07:48
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Регіна Тодоренко – активний користувач Instagram. Телеведуча завжди ділиться фото із сімейних свят. Знімки з вечірки на Гелловін не стали винятком
/ Фото: instagram.com/reginatodorenko

Регіна запросила аніматорів, прикрасила будинок у стилістиці свята та, звичайно ж, обрала відповідні костюми.

Маленький чоловічок так зрадів, що для нього влаштували таке свято. Подумав, що в нього день народження. Та й без подарунків не залишився. Як же це приємно тішити близьких. Але, звичайно, всю цю красу мені допомогли створювати справжні профі у світі свят, радощів та незабутніх емоцій, – написала Регіна в Instagram і додала кілька фото з вечірки.

Вечірка Регіна Тодоренко на честь Геллоувіна
Вечірка Регіна Тодоренко на честь Геллоувіна / Фото: instagram.com/reginatodorenko

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Регіна Тодоренко
Регіна Тодоренко / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Син Регіни Тодоренко та Влада Топалова
Син Регіни Тодоренко та Влада Топалова / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Син Регіни Тодоренко та Влада Топалова
Син Регіни Тодоренко та Влада Топалова / Фото: instagram.com/reginatodorenko

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Не всі підписники Регіни були не в захваті від вечірки.

  • "Не вважаю за свято, не розуміла його сенсу. Все, що не має сенсу – марна трата часу та грошей".
  • "Дожили. Святкуємо чуже свято"
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

Але були в коментарях ті, хтось оцінив свято.

  • "Здорово! Багато талановитих людей у різних сферах! Це ж все треба вигадати, а потім ще реалізувати"
  • "Здорово як! А найголовніше, що дитина щаслива"
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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