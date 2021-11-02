У Мережі розкритикували вечірку Тодоренка для сина на Гелловін

Регіна Тодоренко – активний користувач Instagram. Телеведуча завжди ділиться фото із сімейних свят. Знімки з вечірки на Гелловін не стали винятком

/ Фото: instagram.com/reginatodorenko

Регіна запросила аніматорів, прикрасила будинок у стилістиці свята та, звичайно ж, обрала відповідні костюми.

Маленький чоловічок так зрадів, що для нього влаштували таке свято. Подумав, що в нього день народження. Та й без подарунків не залишився. Як же це приємно тішити близьких. Але, звичайно, всю цю красу мені допомогли створювати справжні профі у світі свят, радощів та незабутніх емоцій, – написала Регіна в Instagram і додала кілька фото з вечірки.

Вечірка Регіна Тодоренко на честь Геллоувіна / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Реклама

Регіна Тодоренко / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Син Регіни Тодоренко та Влада Топалова / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Син Регіни Тодоренко та Влада Топалова / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Реклама

Не всі підписники Регіни були не в захваті від вечірки.

"Не вважаю за свято, не розуміла його сенсу. Все, що не має сенсу – марна трата часу та грошей".

"Дожили. Святкуємо чуже свято"

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Але були в коментарях ті, хтось оцінив свято.

"Здорово! Багато талановитих людей у різних сферах! Це ж все треба вигадати, а потім ще реалізувати"

"Здорово як! А найголовніше, що дитина щаслива"

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Інші новини про зірок: