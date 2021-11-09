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Регіна Тодоренко вперше за кілька заспівала українською (відео)

Еліна Пелешенко
9 листопада, 07:42
Регіна Тодоренко поділилася у себе в соцмережах відео, на якому вона співає одну із пісень гурту "Океан Ельзи"

Регіна Тодоренко переспіла хіт "Океан Ельзи" / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Регіна Тодоренко з дитинства займалася вокалом, була участницею поп-гурту Real O. Зараз артистку більше знають як телеведучу популярних програм та блогера, також вона пробує себе у кіно. Про вокал Регіна теж не забуває.

До речі, вперше за кілька років Регіна в Instagram опублікувала пісню українською мовою. Тодоренко під власний акомпанемент виконує пісню гурту "Океан Ельзи" "Без бою".

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Звуки музики – для мене це віддушина! Ви любите співати? – підписала ролик Тодоренко.

У коментарях оцінили кавер телеведучої та зазначили, що Регіні Тодоренко варто частіше радувати шанувальників такими відео.

  • "Вау. Дуже люблю цю пісню"
  • "Регіна, як це круто"
  • "Супер! Улюблена пісня"
  • "Побільше таких відео з твоїм співом"
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

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