Репяхова має намір подати до суду на екс-дружину Павліку і хоче отримати моральну компенсацію

Лариса Созаєва продовжує негласну війну з Катериною Репяховою / Фото: instagram.com/repyahovakate, instagram.com/lora.sozaeva

Нещодавно Віктор Павлік зізнався, що мріє про мир та спокій, що він втомився від ворожнечі своїх колишніх і нинішніх дружин . Але поки що це все лише мрії. У себе в Instagram Катерина Репяхова заявила, що якщо Лариса Созаєва ображатиме її або їхню сім'ю з Павліком, то розмовлятиме з нею адвокат.

Скріншот: Instagram

Катерина Репяхова заявила, що після публічних образ вона не збирається віддавати гроші з продажу квартири Ларисі Созаєвій, як хотіла це зробити раніше.

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Я вже можу відкрито заявити, що ця людина 100 тисяч доларів не отримає, – написала дружина Віктора Павлика.

Скріншот: Instagram

Катерина Репяхова розповіла, що за образу хоче отримати моральну компенсацію. Суму дружина артиста не стала називати. Вона уточнила, що гроші віддасть на благодійність.

Скріншот: Instagram

Лариса Созаєва та Віктор Павлік прожили у шлюбі 25 років. У них був спільний син Павло, який помер минулого року .

Нагадаємо, раніше Лариса Созаєва зізнавалася, що жити з Віктором Павліком було тяжко . Щоб краще це зрозуміти, вона порекомендувала переглянути фільм "Дружина", який вийшов у 2017 році.

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Детальніше про скандали між дружинами Віктора Павлика дивіться у сюжеті:

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