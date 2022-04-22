Режисер "Містер і Місіс Сміт" прилетів до України, щоб зняти фільм про війну

Голівудський режисер Даг Лайман зніме фільм про війну в Україні / Фото: Getty Images

З початком війни про Україну заговорив увесь світ, проте не всі могли побачити те, що насправді відбувається в українських містах. Показати світові правду взялися відомі режисери. Так, сценарист "Карткового будиночка" має намір зняти фільм про Бучу та Бородянку.

Показати військові злочини РФ в Україні має намір і голлівудський режисер і продюсер Даг Лайман, відомий за фільмами "Містер та Місіс Сміт" та "Ідентифікація Борна". Лайман уже прилетів до України, про що розповів в інтерв'ю GMA.

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Я знімаю фільми про звичайних людей у надзвичайних обставинах, і тут 40 мільйонів подібних історій, – розповів режисер.

Голлівудський продюсер уже встиг познайомитися з бабусею Неоніллою, зять якої зараз служить на фронті, а вона в цей час робить коктейлі Молотова проти російських окупантів та шиє речові мішки для бійців ЗСУ.

Як Росія може домінувати у цій країні, коли бабусі тримають у сараї дві коробки з коктейлями Молотова? – пожартував в інтерв'ю Лайман.

Смішними фото з українкою Лайман поділився у своєму Instagram -акаунті.

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У бабусі Неоніли також є ручна граната на швейному столі, – підписав фото з українкою, яка тримає курячі яйця, режисер.

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