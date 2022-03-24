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MELOVIN не впізнати! Співак наважився на кардинальні зміни у житті (відео)

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24 березня, 00:19
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Таким популярного українського артиста ви ще не бачили
MELOVIN змінив імідж
MELOVIN змінив імідж / Фото: instagram.com/melovin_official

Ще декілька днів тому MELOVIN співав гімн на Львівському вокзалі, підтримуючи всіх, хто змушений залишати дім через війну. На пубіці він з'явився у своєму стилі, до якого вже звикли його фанати.

Прихильники навіть і не здогадувались, що незабаром їхній кумир влаштує неочікуваний сюрприз – MELOVIN кардинально змінив імідж! І так...співак поголився налисо.

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Скріншот Instastories

Як пояснив сам артист, без волосся йому значно краще.

Слава Україні за ЗСУ. P.S Меловінатори, все гуд! На сьогоднішній день, без зачіски мені набагато зручніше, інші пріоритети, – написав Меловін в Instagram.

Одні фанати в шоці, інші – у захваті і радять артисту відростити козацький оселедець:

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  • Який череп рівний.
  • Оце я розумію, економія на шампуні.
  • Тобі реально пасує.
  • На одну відому лису людину країни більше.
  • Мужній красень, український козак. Мел, в тебе ще не було "козацького оселедця".
Скріншот Instagram

Загалом Меловін не боїться експериментувати. Як ми пам'ятаємо у нього було світле волосся, потім – чорне, випрямлене та кучеряве, а тепер він і зовсім лисий. Ймовірно, на цьому артист не зупиниться.

Нагадаємо, раніше MELOVIN випустив пісню для підтримки бойового духу українців – "Не зволікай".

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