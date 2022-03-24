MELOVIN не впізнати! Співак наважився на кардинальні зміни у житті (відео)

Таким популярного українського артиста ви ще не бачили

MELOVIN змінив імідж / Фото: instagram.com/melovin_official

Ще декілька днів тому MELOVIN співав гімн на Львівському вокзалі, підтримуючи всіх, хто змушений залишати дім через війну. На пубіці він з'явився у своєму стилі, до якого вже звикли його фанати.

Прихильники навіть і не здогадувались, що незабаром їхній кумир влаштує неочікуваний сюрприз – MELOVIN кардинально змінив імідж! І так...співак поголився налисо.

Реклама

Скріншот Instastories

Як пояснив сам артист, без волосся йому значно краще.

Слава Україні за ЗСУ. P.S Меловінатори, все гуд! На сьогоднішній день, без зачіски мені набагато зручніше, інші пріоритети, – написав Меловін в Instagram.

Одні фанати в шоці, інші – у захваті і радять артисту відростити козацький оселедець:

Реклама

Який череп рівний.

Оце я розумію, економія на шампуні.

Тобі реально пасує.

На одну відому лису людину країни більше.

Мужній красень, український козак. Мел, в тебе ще не було "козацького оселедця".

Скріншот Instagram

Загалом Меловін не боїться експериментувати. Як ми пам'ятаємо у нього було світле волосся, потім – чорне, випрямлене та кучеряве, а тепер він і зовсім лисий. Ймовірно, на цьому артист не зупиниться.

Нагадаємо, раніше MELOVIN випустив пісню для підтримки бойового духу українців – "Не зволікай".

Пам'ятайте, що оперативна інформація врятує життя. Читайте наші новини у Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події.