Ріанна ще не бачила таким A$AP Rocky: як змінились стосунки пари після народження первістка

Стало відомо, як Ріанна та A$AP Rocky справляються у ролі батьків

13 травня у Ріанни та A$AP Rocky народився син, ім'я якого досі залишається в таємниці. Про первістка Рірі повідомила лише за декілька днів після його появи на світ. Фанати з нетерпінням чекають першого фото зіркового малюка. Але молоді батьки не готові впускати прихильників у своє сімейне життя.

До Дня батька джерела HollywoodLife трохи поділились подробицями про стосунки Ріанни та репера після появи у їхньому житті сина. Інсайдери кажуть, що закохані стали набагато ближчими один до одного. Ба більше, Ріанна стала більше дорожити коханим:) І вона безмежно щаслива, що саме A$AP Rocky – батько її дитини.

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Ріанна та A$AP Rocky стали батьками в травні

Ріанна ніколи не бачила A$AP Rocky таким. Вона закохалася в нього ще більше після того, як побачила його разом із новонародженим сином. Репер активно допомагає мамі дбати про малюка і намагається присвячувати цьому весь свій вільний час, – поділилось джерело, наближене до пари.

Як додав інсайдер, Рірі раніше бачила як A$AP Rocky тепло ставиться до племінників, але вона ніколи не могла уявити, яким буде ідеальне батьківство з ним.

Зазначається, що парочка планує зібрати наближчих друзів та родичів на День батька. Дитину ж вони найближчим часом не показуватимуть публіці задля безпеки малюка.

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Співачка та репер почали зустрічатися в 2020 році

Щодо кар'єри, то артистка поки взяла паузу і повністю віддалась материнству – їй подобається бути в ролі мами і вона вже звикла до цього стану:)

Хоч і Рірі родила сина в Лос-Анджелесі, але виховувати його там не планує. Як відомо, співачка разом з A$AP Rocky та малюком переберуться на острів Барбадос – батьківщину зірки.