Рианна еще не видела таким A$AP Rocky: как изменились отношения пары после рождения первенца

Стало известно, как Рианна и A$AP Rocky справляются в роли родителей

13 мая у Рианны и A$AP Rocky родился сын , имя которого до сих пор остается в тайне. О первенце Рири сообщила лишь через несколько дней после его появления на свет. Фанаты с нетерпением ждут первого фото звездного малыша. Но молодые родители не готовы впускать поклонников в свою семейную жизнь.

Ко Дню отца источники HollywoodLife немного поделились подробностями об отношениях Рианны и рэпера после появления в их жизни сына. Инсайдеры говорят, что влюбленные стали гораздо ближе друг к другу. Более того, Рианна стала больше дорожить любимым:) И она безгранично счастлива, что именно A$AP Rocky – отец ее ребенка.

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Рианна и A$AP Rocky стали родителями в мае / Фото: instagram.com/rihfantastic

Рианна никогда не видела A$AP Rocky таким. Она влюбилась в него еще больше после того, как увидела его вместе с новорожденным сыном. Рэпер активно помогает маме заботиться о малыше и пытается посвящать этому все свое свободное время, – поделился источник, близкий к паре.

Как добавил инсайдер, Рири раньше видела, как A$AP Rocky тепло относится к племянникам, но она никогда не могла представить, каким будет идеальное родительство с ним.

Отмечается, что парочка планирует собрать самых близких друзей и родственников на День отца. Ребенка же они в ближайшее время не будут показывать публике ради безопасности малыша.

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Певица и рэпер начали встречаться в 2020 году / Фото: instagram.com/rihfantastic

Что касается карьеры, то артистка пока взяла паузу и полностью отдалась материнству – ей нравится быть в роли мамы и она уже привыкла к этому состоянию:)

Хоть Рири родила сына в Лос-Анджелесе, но воспитывать его там не планирует. Как известно, певица вместе с A$AP Rocky и малышом переберутся на остров Барбадос – родину звезды.