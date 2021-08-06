Римма Зюбіна хотіла піти з дому – зізнання акторки

Римма Зюбіна грає головну роль в серіалі "Люся Інтерн" / Фото: пресслужба

У програмі "Зірковий шлях" Римма Зюбіна, яка раніше зізналася, чому пішла з театру, в якому служила 22 роки, розповіла, через кого вона була готова покинути будинок.

За сюжетом серіалу "Люся Інтерн", чоловік героїні Люсі Жук (Римма Зюбіна) пішов до молодої коханки. Але жінка не впала в депресію і не розкисла. Навпаки! Вона вирішила здійснити свою мрію й повернутися до медицини. Опинившись серед молодих інтернів в терапевтичному відділенні, героїня ситкому навіть не уявляла, в які кумедні ситуації вона потрапить.

Люся Жук – відкрита людина, чим дуже схожа на Римму Зюбіну. До того ж у житті акторки теж так трапилось, що вона була готова на несподіваний вчинок.

Були такі моменти, що я просто хотіла піти з дому. Не від чоловіка, а від дитини. Тому що ми прокидаємося, все добре, а через 5 хвилин у нас вже вибух. Але зараз у мене з сином дуже класні стосунки. Даня – мій найкращий друг. Найкращий, – розповіла Римма Зюбіна.

Римма Зюбіна в ролі Люсі в серіалі "Люся Інтерн" / Фото: прес-служба

За словами акторки, це була справжня школа материнства. Сьогодні Римма добре розуміє сина і пишається ним. Вона навіть спокійно прийняла його рішення залишити навчання в Могилянці.

Даня пішов працювати, і потім я сказала йому: "Сину, якщо тобі прийде повістка на фронт, ти підеш. Я відмазувати не буду", – зізналася актриса.

Данило попрацював, а потім сказав, що вирішив зайнятися режисурою.

За словами акторки, в професії для неї є кілька людей, чия думка їй важлива. Серед них сьогодні її син Данило Моїсеєв.

Дивіться прем'єру 40-серійного серіалу "Люся Інтерн" 30 серпня на телеканалі "Україна".

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