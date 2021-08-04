Римма Зюбіна зізналася, чому пішла з театру, в якому служила 22 роки

30 серпня на телеканалі "Україна" відбудеться прем'єра ситкому "Люся Інтерн", де головну роль зіграла актриса Римма Зюбіна. Вона відверто розповіла в програмі "Зірковий шлях", хто її оббрехав

Римма Зюбіна зізналася, чому пішла з театру, в якому грала 22 роки / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Головна героїня серіалу "Люся Інтерн", яку зіграла Римма Зюбіна, вирішила кардинально змінити своє життя. Так вийшло, що в кар'єрі актриси теж відбулися зміни. Правда, це сталося до участі в проєкті.

За словами актриси, її усунули від ролі, яку вона грала 15 років. До того ж цей спектакль багато років тому поставив її чоловік – відомий театральний режисер Станіслав Мойсеєв:

Я працювала 22 роки в театрі на Прорізній, 17. Я звернулася з питанням, чому я не граю, чому в розкладі мене немає один місяць, другий, третій.

Виявляється, Римма Зюбіна залишилася без ролей через те, що хтось розпустив про неї чутки:

Я сказала, що не робила цього, я так ніколи себе не поводила, я не могла собі цього дозволити, це неправда.

Її оббрехали, і Римма Зюбіна навіть знає, хто ця людина. Однак вона не стала розбиратися і пішла з театру.

Римма Зюбіна зіграла головну роль в серіалі "Люся Інтерн" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Через рік вона пробачила колишнього колегу і навіть привітала його в день народження. Актриса написала, що не знає, чому він звів на неї наклеп:

Напевно, у тебе були свої причини для цього. Але я все одно вважаю тебе геніальним. Тому що з тобою пройшло так багато життя на сцені. Звісно, ти можеш послати мене на три букви. Мені просто важливо, щоб ти прочитав це і знав, що я тебе все одно люблю.

Актриса пішла з театру, а в 2021 році стала зніматися в комедійному серіалі, отримавши головну роль. Її героїня не побоялася ризикнути і почати все спочатку:

Люся не боїться і живе так, як вона давно мріяла. Моя героїня мені дуже близька своїм непереможним характером.

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Раніше ми повідомляли, що актриса Римма Зюбіна знову пішла вчитися і стала інтерном.