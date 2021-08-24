Робін Райт розповіла про роль в "Картковому будину", саміті Олени Зеленської та принцесу Діану (ексклюзив)

/ Фото: instagram.com/olenazelenska_official

У саміті перших леді та джентльменів, який організувала Олена Зеленська, взяли участь дружини глав держав Бразилії, Ізраїлю, Коста-Ріки, Латвії, Литви, Сербії, Німеччини, Хорватії, а також дружина президента Європейської ради і дочка президента Лівану.

/ Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Під час форуму піднімалися важливі питання про подолання дискримінації, домашнє насильство, доступності медицини та інформаційну безпеку.

Саміт відвідали і українські селебріті. На події були присутні Юлія Саніна, Джамала, Катя Сільченко, Дар'я Білодід, а модератором виступила Маша Єфросиніна.

Головною ж зірковою гостею заходу стала американська актриса Робін Райт.

/ Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Ексклюзивно для телеканалу Україна зірка серіалу "Картковий будинок" розповіла про роль Клер Андервуд, силу жінок, гендерну рівність і саміт Олени Зеленської.

Про роль Клер Андервуд в серіалі "Картковий будинок"

Робін зізналася, що не робила якихось особливих досліджень по темі, перед тим як почати працювати над роллю головної героїні політичного трилера. Надихалася ж актриса не культовими образами перших леді, а шекспірівською леді Макбет.

/ Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Про важливість роботи першої леді і принцесу Діану

Актриса зазначила, що перші леді мають величезні можливості, вплив і можуть зробити набагато більше в тих сферах, на які їх чоловіки насамперед не звернуть увагу. Як раз у владі дружин президентів вирішити важливі проблеми, які залишаються непоміченими офісами і адміністраціями.

Самим же ідеальним прикладом роботи першої жінки країни Робін назвала принцесу Діану. Саме їй вдалося провести немислиму роботу по поліпшенню життя дітей в усьому світі, привернути увагу до боротьби з бідністю, реалізувати проекти в сферах освіти і охорони здоров'я.

/ Фото: instagram.com/jamalajaaa

Я вважаю, що це неймовірна ідея зібрати перших леді та джентльменів в одному приміщенні. Щоб вони могли подискутувати, або просто знайти порозуміння того, що ми рівні в правах. Разом ми можемо робити більше, набагато краще і набагато сильніше.

Про саміт

Актриса пояснила, що такі саміти з впливовими політиками, спікерами, адвокатами, активістами можуть донести важливі речі суспільству, відкривши очі на багато проблеми жінок. В першу ж чергу – допомогти людям, яким дійсно це необхідно.

Коли ти думаєш про закони та політику – вони можуть багато чого змінити. Але в таких умовах, як сьогодні – у нас немає гарантії, що це станеться. Це змушує нас об’єднуватися – чоловіків і жінок аби отримати владу і можливості, шоб поділяти цю владу. Саме це допоможе найбільш вразливим людям у світі.

/ Фото: president.gov.ua

Про гендерну рівність і права жінок

Робін Райт звернулася і до проблеми гендерної рівності. Актриса зазначила, що суспільство, як і раніше, підтримує чоловіків. Зірка привела приклад того, що в демократичній Америці досі не було жінки-президента. Ця нерівність стала основним фактором того, що жінки не можуть робити свою роботу на повну силу.

До всього, саме жінки ростять дітей, виховуючи наступне покоління, стикаються з недотриманням прав людини, проблемами зі свободою слова і безпекою.

Робін зазначила, що досить добре вивчає ці питання і намагається їх вирішити всіма способами завдяки своїм проектам, спрямованим на надання допомоги жінкам в Конго.

Дивіться в ролику репортаж з саміту перших леді та джентльменів :

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