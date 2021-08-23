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Олена Зеленська в білосніжному костюмі провела в Києві саміт перших леді та джентльменів (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
23 серпня, 14:01
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Олена Зеленська виступила на саміті перших леді та джентльменів
Олена Зеленська виступила на саміті перших леді та джентльменів / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

На івент перша леді України прийшла в білому костюмі від українського бренду SIX – це широкі штани зі стрілками і подовжений піджак з двома ґудзиками.

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Олена Зеленська в костюмі SIX. / Фото: instagram.com/stories/sixbrandweb

Її лаконічний образ доповнили прикраси від GuniaxGuzema і легкий мейк.

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Світлинами із саміту Олена Зеленська поділилася в своєму Instagram-профілі.

Щоб подивитися всі знімки, свайпайте ліворуч:

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Модераторкою саміту виступила Маша Єфросиніна. У перший день івент відвідали перша леді Республіки Сербії Тамара Вучич, дочка президента Ліванської Республіки Клодін Аун, перша леді Литви Діана Науседене і перша леді Латвії Андра Левіті.

Нагадаємо, що сьогодні в Києві також відбулося відкриття "Кримської платформи", де виступила співачка Джамала з піснею "1944".

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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