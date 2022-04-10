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Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц одружилися: перші фото з весілля

Христина Полякова Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні
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10 квітня, 11:50
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Весілля, яке відкладалося кілька разів, все-таки відбулося
У Мережі з'явилися перші фото з весілля Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц
У Мережі з'явилися перші фото з весілля Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц / Фото: Getty Images, Instagram

Син Девіда та Вікторії Бекхем та дочка мільярдера Нельсона Пельтца обмінялися весільними клятвами в особняку батька нареченої у Палм-Біч у Флориді. За словами джерел, це була перша частина великого свята. Друга частина весілля має пройти в Англії, на батьківщині Брукліна Бекхема.

Як пише Daily Mail, за вечір Нікола Пельтц змінила кілька суконь, одна з яких була від Valentino. На весілля було запрошено близько 500 гостей.

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Пара заборонила публікувати фото з церемонії, але до Мережі потрапило кілька знімків.

Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

Серед гостей були Серена та Венус Вільямс, Єва Лонгорія та Гордон Рамзі. За чутками, пара запрошувала Меган Маркл та принца Гаррі, проте герцоги Сассекські у поле зору папараці не потрапили.

Серена та Венус Вільямс
Єва Лонгорія

Нагадаємо, за тиждень до весілля пара підписала шлюбний договір. У разі розлучення Бруклін та Нікола погодилися не претендувати на майно одне одного. За інформацією ЗМІ, статки Вікторії та Девіда Бекхема близько 380 мільйонів фунтів стерлінгів, у той час як статки батьків Ніколи оцінюють у 1,3 мільярди фунтів стерлінгів.

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Нагадаємо, Девід та Вікторія Бекхем підтримують Україну. Пара відкрила збір коштів для дітей, які постраждали під час війни в Україні.

Христина Полякова
Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні

У журналістиці із 2016 року. Пишу про найактуальніші теми зі світу шоу-бізнесу та культури. Захоплююсь грою на барабанах та подорожами.

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