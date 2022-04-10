Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц одружилися: перші фото з весілля

Син Девіда та Вікторії Бекхем та дочка мільярдера Нельсона Пельтца обмінялися весільними клятвами в особняку батька нареченої у Палм-Біч у Флориді. За словами джерел, це була перша частина великого свята. Друга частина весілля має пройти в Англії, на батьківщині Брукліна Бекхема.
Як пише Daily Mail, за вечір Нікола Пельтц змінила кілька суконь, одна з яких була від Valentino. На весілля було запрошено близько 500 гостей.
Пара заборонила публікувати фото з церемонії, але до Мережі потрапило кілька знімків.
Далі по темі
Серед гостей були Серена та Венус Вільямс, Єва Лонгорія та Гордон Рамзі. За чутками, пара запрошувала Меган Маркл та принца Гаррі, проте герцоги Сассекські у поле зору папараці не потрапили.
Нагадаємо, за тиждень до весілля пара підписала шлюбний договір. У разі розлучення Бруклін та Нікола погодилися не претендувати на майно одне одного. За інформацією ЗМІ, статки Вікторії та Девіда Бекхема близько 380 мільйонів фунтів стерлінгів, у той час як статки батьків Ніколи оцінюють у 1,3 мільярди фунтів стерлінгів.
Нагадаємо, Девід та Вікторія Бекхем підтримують Україну. Пара відкрила збір коштів для дітей, які постраждали під час війни в Україні.