Батьки загиблої під час зйомок Галини Гатчинс можуть подати до суду на кіностудію – ЗМІ

Алек Болдвін випадково вбив операторку на зйомках фільму / Фото: Getty Images, instagram.com/halynahutchins
Голлівудський актор Алек Болдвін на знімальному майданчику нового фільму "Іржа" (Rust) випадково застрелив операторку Галину Гатчинс.
Приятель Галини з Києва розповів The Sun, що "Сім'я скорбить, та водночас вони хочуть відповідей. Якщо хтось помилився, їм доведеться заплатити".
Батько і мати Галини Гатчинс не розуміють, як могло статися щось подібне, коли мали бути вжиті всі заходи безпеки.
Вони також відчайдушно намагаються отримати документи, щоб потрапити у США. У її матері немає необхідних документів, – говорить джерело.
У той же час ЗМІ пишуть, що в кіностудії Rust Movie Productions LLC побоюються великого позову з боку сім'ї, якщо з'ясується, що загибелі Галини Гатчинс можна було уникнути.
Що сталося з Галиною Гатчинс
Під час зйомок вестерна "Іржа" з Алеком Болдвіном загинула операторка знімальної команди 42-річна Галина Гатчинс. Поранення також отримав режисер фільму Джоел Соуза, який вже виписався з лікарні.
Відомо, що Болдвіну передали зброю, яка мала бути заряджена холостими патронами, натомість в ній були бойові патрони.
Алек Болдвін заявив, що шокований трагічною подією і активно співпрацює з поліцією в розслідуванні цієї справи.
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