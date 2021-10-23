Заряджений бойовими патронами пістолет Болдвіну дав помічник режисера – нові подробиці трагедії

Згідно з опублікованим звітом, помічник режисера стрічки, передаючи Болдвіну пістолет, заявив про те, що зброя заряджена холостими патронами

Алек Болдвін на знімальному майданчику після трагедії / Фото: Santa Fe New Mexican

Коли помічник режисера дістав зброю, члени знімальної групи закричали: "Холодна зброя!" (Фраза означає, що пістолет не заряджений і з ним безпечно поводитися). Як пише Associated Press, про це йдеться в офіційному звіті поліції.

Відповідно до свідчень, ні помічник режисера, ні актор не знали, що пістолет був заряджений бойовими патронами.

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Під час репетиції помічник режисера Джоела Соуза взяв пістолет з візка з реквізитом, підготовлений зброярем, і передав його акторові Алеку Болдвіну. Через кілька митей зброя вистрілила і смертельно поранило операторку Галину Гатчинс в груди. Режисер Джоел Соуза, який стояв позаду неї, був поранений в плече, в районі ключиці, – сказано в звіті.

Алек Болдвін на знімальному майданчику вестерну після трагедії / Фото: Santa Fe New Mexican

Зазначається, підготовкою пістолета для зйомок займався фахівець зі зброї, але поки він не виходить на зв'язок з журналістами.

Що відомо про трагедію

Нещасний випадок стався під час зйомок однієї зі сцен. Алек Болдвін стріляв з пістолета, який мав бути заряджений холостими патронами.

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Внаслідок пострілу постраждало двоє осіб. Режисер стрічки Джоел Сауза був госпіталізований, але пізніше його виписали з лікарні. Операторка Галина Гатчинс отримала важке поранення. Її в критичному стані доправили до лікарні, де пізніше жінка померла від отриманих поранень.

Зазначається, що Алек Болдвін співпрацює з представниками правоохоронних органів і вже зв'язався з рідними загиблої Галини Гатчинс.

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