Заряджений бойовими патронами пістолет Болдвіну дав помічник режисера – нові подробиці трагедії

Коли помічник режисера дістав зброю, члени знімальної групи закричали: "Холодна зброя!" (Фраза означає, що пістолет не заряджений і з ним безпечно поводитися). Як пише Associated Press, про це йдеться в офіційному звіті поліції.
Відповідно до свідчень, ні помічник режисера, ні актор не знали, що пістолет був заряджений бойовими патронами.
Під час репетиції помічник режисера Джоела Соуза взяв пістолет з візка з реквізитом, підготовлений зброярем, і передав його акторові Алеку Болдвіну. Через кілька митей зброя вистрілила і смертельно поранило операторку Галину Гатчинс в груди. Режисер Джоел Соуза, який стояв позаду неї, був поранений в плече, в районі ключиці, – сказано в звіті.
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Зазначається, підготовкою пістолета для зйомок займався фахівець зі зброї, але поки він не виходить на зв'язок з журналістами.
Що відомо про трагедію
Нещасний випадок стався під час зйомок однієї зі сцен. Алек Болдвін стріляв з пістолета, який мав бути заряджений холостими патронами.
Внаслідок пострілу постраждало двоє осіб. Режисер стрічки Джоел Сауза був госпіталізований, але пізніше його виписали з лікарні. Операторка Галина Гатчинс отримала важке поранення. Її в критичному стані доправили до лікарні, де пізніше жінка померла від отриманих поранень.
Зазначається, що Алек Болдвін співпрацює з представниками правоохоронних органів і вже зв'язався з рідними загиблої Галини Гатчинс.
Інші новини про трагедію:
- Якою була убита Болдвіном Галина Гатчинс. Ми дізналися у її викладача.
- Алек Болдвін чотири роки тому написав твіт про випадкове вбивство. Він виявився пророчим.