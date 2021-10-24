Родители погибшей во время съемок Галины Хатчинс могут подать в суд на киностудию – СМИ

Алек Болдуин случайно убил женщину-оператора на съемках фильма / Фото: Getty Images, instagram.com/halynahutchins

Голливудский актер Алек Болдуин на съемочной площадке нового фильма "Ржавчина" (Rust) случайно застрелил женщину-оператора Галину Хатчинс.

Приятель Галины из Киева рассказал The Sun, что "Семья скорбит, но в то же время они хотят ответов. Если кто-то ошибся, им придется заплатить".

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Отец и мать Галины Хатчинс не понимают, как могло произойти что-то подобное, когда должны быть приняты все меры безопасности.

Они также отчаянно пытаются получить документы, чтобы попасть в США. У ее матери нет необходимых документов, – говорит источник.

Алек Болдуин застрелил оператора Галину Хатчинс / Фото: instagram.com/halynahutchins

В то же время СМИ пишут, что в киностудии Rust Movie Productions LLC опасаются крупного иска со стороны семьи, если выяснится, что гибели Галины Хатчинс можно было избежать.

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Что произошло с Галиной Хатчинс

Во время съемок вестерна "Ржавчина" с Алеком Болдуином погибла оператор съемочной команды 42-летняя Галина Хатчинс. Ранение также получил режиссер фильма Джоэл Соуза, который уже выписался из больницы.

Известно, что Болдуину передали оружие, которое должно было быть заряжено холостыми патронами, но в нем оказались боевые патроны.

Алек Болдуин на съемочной площадке вестерна после трагедии / Фото: Santa Fe New Mexican

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Алек Болдуин заявил, что шокирован трагическим происшествием и активно сотрудничает с полицией в расследовании этого дела.

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