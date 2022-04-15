"Рокери, що оспівують війну": Uma2rman, "ПілОт" та інші виступлять на сороміцькому концерті на підтримку рашистів

Михайло Козирев пройшовся по зірках-рашистах, які танцуюють під дудку кривавого режиму / Фото: открытые источники, скріншот

Рокери рокерам різниця. Західні рок-легенди, на яких рівняються мільйони людей у всьому світі, борються за припинення російської війни в Україні та засуджують путінський режим із кров'ю дітей на руках. А ось російські артисти, плазуючи перед владою, дають концерти, підтримуючи воєнні злочини проти українського народу.

Таких "зірок" розкритикував на сторінці у Facebook Михайло Козирев, російський журналіст, музичний критик, продюсер та ведучий на телеканалі "Дощ"

Реклама

Поки що РФ бомбить українські міста, прикриваючись лицемірними гаслами, відомі музиканти (тепер на службі у російської влади), серед яких Uma2rman, "Сенсові галюцинації" та "Пілот" , беруть участь у марафоні на підтримку російської армії Як вони можуть йти на таку жахливу угоду із совістю, коли в Україні геноцид, створений руками росіян, питання, яке залишається без відповіді.

Цей парад безчестя та оспівування вбивць триватиме до 9 травня.

Реклама

У нас немає сумнівів, що кожен, хто причетний і схвалює війну Росії в Україні, понесе відповідне покарання.

Ми продовжуємо вірити у ЗСУ та швидку перемогу!

Також сьогодні обговорюють: Потап іронічно пройшовся по трусу Нурлану Сабурову.

Реклама

Читайте наші новини у Telegram-каналі . Там ми цілодобово інформуємо вас про події.