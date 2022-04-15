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Потап іронічно пройшовся по боягузу Нурлану Сабурову: "Він зараз відповідає за Ані Лорак і Джигана"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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15 квітня, 14:21
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Репер закликав не реагувати на "жарти" стендап-коміка з Казахстану, бо боягуз залишиться боягузом
Олексій Потапенко закликав дати спокій "путінському клоуну"
Олексій Потапенко закликав дати спокій "путінському клоуну" / Фото: instagram.com/realpotap, Скріншот з YouTube

"Путінський клоун" із ЧБД Нурлан Сабуров добряче розполачується за мовчання про війну в Україні. Гастролюючи по США, його зустрічають з хейтом та цькуванням.

Днями Сабуров оскандалився невдалим жартом про місяцні. Під час виступу до нього на сцену вийшла дівчина у білій сукні, вимазаній "кров'ю" – таким чином активістка хотіла звернути увагу на вбивства та зґвалтування окупантами українських дівчат. Внаслідок було відмінено концерт Нурлана у Чикаго.

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Звісно, ж стендапер додатково отримав нову порцію хейту. Водночас Потап закликав тих, хто засуджує Сабурова не робити цього, адже такі боягузи нічого не можуть вдіяти.

В Instagram Потап опублікував іронічне відеозвернення.

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Я звертаюся до тих, хто зараз звертається до колишнього стендап-коміка Нурлана Сабурова. Будь ласка, не робіть цього. Уявляєте, в яку хлопець потрапив халепу. Він зараз як маркер усіх тих людей, які не можуть нічого сказати, бо бояться за свої сім'ї. Йому дуже важко це зробити, вони ж нічого не можуть зробити, не вийти на площу – їх відразу заарештовують. Їм складніше, ніж нам, їм важче, – з глузуванням повідомив Потап.

Продюсер також в саркастичній формі додав, що українці "просто борються з окупантами, які ґвалтують дітей і жінок", а от зірки з росії справді "страждають".

Йому дуже складно, не валіть його. Вони не дадуть відповіді, вони тільки побачать свою дріб'язковість, нікчемність і боягузливість. Вони навіть на це відреагують, вони бояться. Вони ж відповідають зараз за всіх, за Ані Лорак, за Джигана, за всіх, хто мовчить і нічого не робить, – прокоментував Потап.

Наостанок репер сказав, що стендап-коміки є "сильними" людьми з "потужною" позицією. Але Нурлан втратив все і зараз махає прапором всіх тих боягузів.

Зазначимо, що Потап вже раніше коментував мовчання Нурлана Сабурова.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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