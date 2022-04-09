Måneskin, Bon Jovi, U2 та інші: хто зі світових зірок-рокерів підтримує Україну?

Ці культові музиканти не залишаються осторонь, а роблять все, що в їх силах, щоб допомогти Україні, яка відбиває атаки російської армії

Підтримка цих культових музикантів безцінна! / Фото: Getty Images, instagram.com/maneskinofficial

Ми не втомлюємося говорити і писати про тих знаменитостей і публічних людей, які в момент, коли Росія напала на Україну, обрали бік добра, правди та людяності і вступають за український народ. Вони продовжують вести інформаційну війну, допомагають боротися з кривавою російською пропагандою та збирають величезні суми грошей, аби допомагати українцям. Багато, до речі, взяли участь у Social Media Rally, онлайн-заході, який ще більше наблизить нашу перемогу, а також скасували свої концерти в РФ. Далі ми розповімо, хтось із рокерів усім серцем вболіває за Україну.

Måneskin

Переможці "Євробачення", харизматичні італійці Måneskin відмінили свої концерти в Росії, а також записали емоційне відео на допомогу українцям з метою допомогти українським біженцям та вимагати у влади реакції на геноцид українців.

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Pink Floyd

Гурт Pink Floyd раніше заборонив слухати свою музику в Росії та Білорусі. Музиканти заявили, що підтримують Україну та засуджують військове вторгнення РФ. А цього тижня трапилася подія, яка викликала не менший резонанс. Вперше за 28 років культовий гурт випустив нову композицію: нею став трек з Андрієм Хливнюком на підтримку України – Hey Hey Rise. Усі гроші від продажу підуть на гуманітарну допомогу українцям.

У композиції звучить вокал Андрія Хливнюка, де соліст гурту "Бумбокс" на Софійській площі співає "Ой, у лузі червона калина". Учасники Pink Floyd супроводжують його спів інструментальною музикою. Крім того, артисти вже випустили кліп на Hey Hey Rise. У відео показують кадри війни в Україні.

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Queen

Легенди року Queen також гранично чіткі у своїй позиції: вони проти російської агресії в Україні та збирають гроші для нас. Раніше вони в рамках благодійної акції виклали до Мережі запис свого концерту у Харкові, який відбувся у 2008 році.

Queen оголосили збір коштів для українців / Фото: https://www.1zoom.ru/

Металліка

Ще одна культова група Металліка також не словом, а справою допомагає Україні. Вони проводять акцію на підтримку України та переселенців. Так, адміністрація колективу випускає та продає через інтернет-магазини одяг з логотипами групи та портретами її учасників. А прибуток йде у міжнародний благодійний фонд, який зараз займається біженцями з України. Меtallica вже пожертвувала Україні $500 тис.

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Також соліст "Металіки" Джеймс Хетфілд демонстрував дизайнерську футболку, де символіка Меtallica поєднується з прапорами України та США. Так вони висловили свою підтримку Україні та засудили військове божевілля Росії.

Rammstein

Культовий німецький гурт Rammstein відкрито підтримав українців та засудив російську агресію. Про це вони написали у своєму маніфесті у соцмережах. А пізніше стало відомо, що Тілль Ліндеманн особисто допомагає українським біженцям на вокзалі Берліна .

Культовый артист особисто допомагає рятувати українських біженців / Фото: Getty Images, скріншот

Bon Jovi

Легендарний гурт Bon Jovi підтримав Україну, виклавши відео з одеситами. На їхній сторінці з'явився відеоролик, на якому молодий хлопець грає на ударних, а з колонок звучить хіт Bon Jovi – It&s My Life.

Це для тих, хто стояв... Одеса, Україна. #SlavaUkraini,

– підписали ролик музики.

Також вони виступили у рамках кампанії Stand Up for Ukraine Rally, яку організує Global Citizen.

82.4 мільйони людей у світі змушені залишити свої будинки через конфлікт, насильство та порушення людських прав. Ми повинні встати за Україну та біженців по всьому світу для забезпечення того, щоб вони отримали допомогу, якої вони потребують.

U2

Соліст легендарного рок-гурту U2 написав вірш про Зеленського і згадав у ньому Путіна, назвавши його психом. У Instagram гурту з'явилося повідомлення з українським прапором, словами від музикантів та посланням Тараса Григоровича Шевченка.

Український народ вчить решту світу того, як виглядає свобода, як вона відчувається і, найголовніше, як вона діє. Хуліган у сусідньому кварталі не переможе. Моє дружнє послання Тараса Шевченка: "Мертвим, живим та ненародженим, моїм землякам, які живуть в Україні та за її межами.

Також група взяла участь у зборі коштів для України та присвятила хороброму українському народу, який бореться за свою волю, пісню.

Deep Purple

Музиканти британської рок-групи Deep Purple також підтримали Україну, засудивши армію Путіна, яка чинить звірства в Україні. Також Deep Purple, улюблений гурт Дмитра Медведєва, вирішив повернути йому автограф, отриманий музикантами у 2011 році.

Я щойно написав Дмитру Медведєву, колишньому президентові, а нині голові Ради безпеки Росії, повертаючи автограф, який він дав мені на вечері для Deep Purple у Палаці Горького у березні 2011 року, на знак протесту проти його різних постів із заявами про вторгнення,

- розповів клавішник групи Дон Ейрі.

Іґґі Поп

Знаменитий рокер Іґґі Поп, засуджуючи російську війну в Україні, відмовився виступати на московському фестивалі Park Live 10 липня 2022 року.

У світлі сьогоднішніх подій це потрібне. Наші думки з українцями та всіма сміливими людьми, які протистоять цьому насильству і прагнуть миру,

- говорив Іґґі Поп.

Scorpions

Легендарні рокери з Scorpions змінили рядки свого хіта Winds of Change, який знають усі. Нагадаємо, вони випустили випустили композицію у 1990 році з нагоди закінчення холодної війни та розбудови СРСР. Вона починається з рядків "Я йду вздовж Москви-ріки до парку Горького, слухаючи вітер змін". Тепер у Winds of Change замість Москви – Україна.

"А тепер послухай моє серце – воно каже Україна". Вперше нова версія хіта Scorpions пролунала на концерті у Лас-Вегасі, 27 березня. Вокаліст гурту Клаус Майне зазначив, що Winds of Change – закликає до миру, тоді як Росія – головний світовий агресор. Тому ця заміна рядка зараз дуже актуальна.

Ця пісня закликає до світу, і сьогодні, я вважаю, ми маємо заспівати її ще голосніше. Ми присвячуємо її хоробрим людям в Україні,

- заявив рокер.

Red Hot Chili Peppers

Група Red Hot Chili Peppers спочатку підтримала Україну у боротьбі з агресором, опублікувавши архівні фото із Києва.

А також взяла участь у русі Stand Up For Ukraine, який покликаний допомогти українським біженцям.

Ми дякуємо цим та іншим колективам, які висловили солідарність з українським народом, за допомогу та підтримку. Це безцінно!

Нагадаємо, співачка Селін Діон закликала людей фінансово допомагати біженцям із України.

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