Російські окупанти вщент знищили дім батьків Олі Цибульської в Ірпені (фото)

Оля Цибульська показала, як виглядає квартира її батьків після приходу рашистів / Фото: instagram/cybulskaya

Ворожі ракети позбавили багатьох українців даху над головою. Це сталось і з батьками української співачки Олі Цибульської – їхня квартира в Ірпені також зруйнувана.

У Instagram співачка опублікувала відео, на якому показала, якою стала оселя її батьків після приходу "руського міра".

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Це дім моїх батьків в Ірпені.Точніше те, що було домом. Я дивилась ці фото,відео і плакала. Ридала, бо вони могли бути там.Ті дні, коли не було зв’язку під окупацією орків і відсутність розуміння чи вони живі – найстрашніші, – написала Оля.

На щастя, батьки Цибульської вчасно евакуювались з міста. Оля зазначила, що окупанти будуть покарані за скоєне, а дім – відбудують.

Вони живі! Це найголовніше. Вірю, що зло буде покарано. Фашистські гниди отримають за заслугами. А дах над головою буде відбудований державою. Україною, в яку я вірила, вірю і буду вірити, – зауважила артистка.

Раніше ми повідомляли, що Оля Цибульська жорстко розкритикувала "голубів миру" Тодоренко та Лорак за їхнї позиції.