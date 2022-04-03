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Оля Цибульська жорстко розкритикувала "голубів миру" Тодоренко та Лорак: Ці б***ські смердючі артисти!

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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3 квітня, 14:42
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Співачка Оля Цибульська висловила все, що насправді думає про українських артистів, які зараз продовжують працювати в Росії та мовчать про війну у рідній Україні

Відмитися від ганьби і повернутися в Україну в Ані Лорак, Регіни Тодоренко та інших українських зірок, які промовчали про війну у рідній країні, вже не вийде.

Українська співачка Оля Цибульська у програмі "Зірковий шлях" висловила свою думку про продажних артистів та заявила, що не хоче мати нічого спільного з цими людьми.

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Та сама Ані Лорак. Які ви "голуби миру"? Переглядаєш їхнє інтерв'ю, а там: "Ну стріляють десь на Донбасі, але це вирішиться, але я і вас люблю, і вас люблю". Тоді була спроба сидіти на двох стільцях одразу, але зараз, коли повномасштабна війна? Гинути діти почали першого ж дня, і коли ти досі мовчиш і ховаєш язик. Та сама Регіна Тодоренко, яка викладала розбір гардеробу. Як це можливо? – обурилася Цибульська.

Також Цибульська розповіла, що у перші дні війни їй писав її колега по дуету "Небезпечні зв'язки", з яким їй приписували роман Олександр Бодянський. За словами співачки, він просто сказав Олі, що "їй здається", а потім привітав її з 8 березня і побажав "впускати промінь сонця". Оля зізналася, що послала колишнього за російським кораблем.

Коли ти спілкувався з цими людьми, у вас були якісь моменти... ці б***ські смердючі артисти! Говорили, що вони несуть і світло, і добро, і світ, і у них така велика душа, і вони про неї співають... де ви зараз?! Поміняти свою кар'єру на обстріляних родичів в Одесі як Тодоренко? Я не знаю, що має бути в голові! Я розумію, що вона вагітна. Але тим більше як ти можеш мовчати і не реагувати? – різко висловилася Оля.

В той же час Тоня Матвієнко підтримує Україну з Португалії.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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