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"Хочу бачити його на лаві підсудних": Андрій Данилко – про покарання для божевільного Путіна

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МаленькийСереднійВеликий
24 березня, 09:31
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Популярний артист дав нове інтерв'ю в умовах війни, яке вже спричинило великий відгук в українців
Андрій Данилко придумав більш жорстоку кару для Путіна
Андрій Данилко придумав більш жорстоку кару для Путіна / Фото: открытые источники

Андрій Данилко, який нещодавно змінив рядок у своєму хіті, що так дратував росіян, дав відверте інтерв'ю про життя в період війни "Факти". Відповіді артиста, який не вибирає слів, говорячи про Путіна та росіян, вже розбирають на цитати.

Як і Даша Астаф'єва, артист зізнався, що навіть не думав залишати улюблене місто і свою країну, коли Росія розпочала бомбардування.

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Навіть не розглядав цієї ідеї. Не хочу я нікуди їхати! Мої родичі залишаються у Полтаві і теж нікуди не збираються. Знаєш, таким пустим, як зараз, я Київ ніколи не бачив. Дивлюся на Хрещатик уночі — лампочки не горять, звучить лише сирена, і таке враження, що місто вимерло.

У перші дні війни Данилко в інтерв'ю Дмитру Гордону казав, що застрелив би Путіна, якби міг зараз його зустріти. Але тепер артист вигадав йому більш витончену кару.

Андрій Данилко

То була така моя емоційна історія. Але на 26-й день війни я розумію, що мені таки хотілося б побачити його в суді. Просто застрелитися чи померти від кулі — для Путіна вже надто легка смерть. Хочу побачити його на лаві підсудних. Разом з оточенням, що йому потурає. Адже там, на вершині, всі пов'язані. І вони це розуміють. Звичайно, багатьом хотілося б зараз знайти вихід із ситуації, придумати варіант Б, В, а виходить тільки Ж – *опа!

Андрій Данилко також зазначив, що має відчуття впевненості в перемозі України над рашистським окупантом.

Знаєш, у мене воно з'явилося третього дня. Я слухав кілька зафіксованих розмов російських солдатів зі своїми близькими. Іншим словом, як "дурні", я цих мам і дружин назвати не можу. Все, що російська армія зробила з Маріуполем, Харковом, Черніговом, це просто помста Путіна за те, що Україна почувається незалежною. Помсту, яку підтримують і артисти, які танцювали на нещодавньому балі Сатани на честь кримських подій. З владою ніколи не можна дружити. Інакше потім важко відмовити. І вони нічого не вимагають, а просто кажуть: "Це особисте прохання Володимира Володимировича".

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Нагадаємо, раніше Андрій Данилко озвучив найстрашніший сценарій для Росії, винної у смертях українців.

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