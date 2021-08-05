Ротару, Maruv, Лобода та інші українські зірки виступлять на Новій хвилі в Сочі

У фестивалі, який пройде 19-25 серпня, також візьмуть участь Макс Барських та Ані Лорак. Незмінними учасниками залишаються зірки першого ешелону російського шоу-бізнесу, зокрема Кіркоров і Басков

Софія Ротару, Марув, Лобода та інші українські зірки виступлять на "Новій хвилі" / Фото: instagram.com/newwave_official

Міжнародний музичний конкурс "Нова хвиля" багато років проводився в Юрмалі (Латвія), але в 2015 році його перенесли в Сочі (РФ). Щоліта на узбережжі збираються найпопулярніші російські селебрітіс, а також їхні колеги з інших країн.

Без Софії Ротару, чий хірург розповів про пластичні операції зірки, "Нова хвиля" взагалі не обходиться, а в цьому році до артистки приєднаються і інші українські виконавці, які побудували кар'єру в Росії.

На офіційному сайті фестивалю повідомляється, що в цьому році на "Новій хвилі" в Сочі, крім Софії Михайлівни, виступлять Світлана Лобода, Ані Лорак, Maruv, Макс Барських і Таїсія Повалій.

Серед інших гостей конкурсу в Сочі також значаться Олександр Ревва, Лариса Доліна, Філіп Кіркоров, Валерій Леонтьєв, Анжеліка Варум, Григорій Лепс, Олег Газманов, Микола Басков, Тіматі та інші.

Як перенесення "Нової хвилі" пов'язане з Україною

Ми вже згадували, що фестиваль спочатку проводився в Латвії, але з 2015 року засновник конкурсу, композитор Ігор Крутой переніс "Нову хвилю" в Росію. Сталося це в зв'язку із забороною в'їзду до Латвії російським виконавцям Валерії, Йосипу Кобзону і Олегу Газманову, які підтримали агресію РФ в Україні.

Раніше повідомлялося, що концерт Ані Лорак в Одесі пройде під посиленою охороною. Про це заявили організатори шоу, зазначивши, що є ті, хто вважає, що Лорак не варто було б приїжджати в Україну з концертами, адже вона вже довгий час живе і виступає в Росії.

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