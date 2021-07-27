Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно

Фединчик вибачився

Дізель шоу и расизм

Хто така Кітті Спенсер

У кого купальник кращий

MELOVIN погрожували

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірково Українські

Хірург розкрив, як Софія Ротару зберігає молодість і які пластичні операції робила

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
27 липня, 16:59
Копіювати лінк
Знаменита українська співачка Софія Ротару завжди відрізнялася яскравою зовнішністю. І навіть зараз, у свої 73 роки співачка виглядає не просто доглянуто, але і молодше за свої роки
Софія Ротару в молодості і зараз
Софія Ротару в молодості і зараз / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Однак співачка Софія Ротару, яка раніше позувала з сином в аеропорту, не відноситься до тих зірок, які надмірно вдаються до уколів краси. Обличчя зірки виглядає природно красиво, тому лише професіонал може розпізнати, які процедури й операції робила артистка. Як виявилося, Софія Ротару швидше за все зверталася до пластичного хірурга. Ймовірно, зірка зробила підтяжку, блефаропластику і СМАС-підтяжку обличчя.

Пластичний хірург Сергій Дербак в програмі "Викриття" розповів, що до нього часто звертаються жінки з проханням зробити підтяжку як у Софії Ротару. На його думку, це приклад ідеально виконаної роботи.

Я, як хірург бачу, що зроблена СМАС-підтяжка обличчя. Це коли робиться розріз в волосистої частини голови, перед вухом, за вухом і підтягуються м'язи обличчя і шкіра, яка заважає, – сказав Сергій Дербак.

Разом з тим Софія Ротару є однією з небагатьох артисток, які не змінювали форму носа, губ і вилиць, завдяки чому вона зберегла свою індивідуальність.

Хірург розкрив пластичні операції Софії Ротару
Хірург розкрив пластичні операції Софії Ротару / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Дві інших операції, які були виконані на обличчі Софії Ротару: верхня і нижня блефаропластика – відрізання частини шкіри в області повік, а також підтяжка обличчя з правильною технікою виконання. За словами хірурга, секрет молодості зірки криється саме в останньому.

При підтяжці обличчя роблять розріз в області вух і натягують шкіру по горизонталі від центру обличчя. У результаті виходить гладке обличчя, але воно втрачає об'єми і природні опуклості.

Однак у випадку з Софією Ротару могла бути зроблена більш прогресивна підтяжка: коли розріз роблять в волосистої частини голови та в роті, а шкіру підтягують по довжині обличчя, а не по ширині. Саме в цьому напрямку тканини натурально опускаються в процесі старіння, тому і результат – природний.

А от відсутність зморшок на обличчі забезпечують послуги дерматокосметолога та ін'єкції ботоксу, розповів хірург.

В той самий час Софія Ротару не біжить за трендами, тому в її зовнішності збережена краса, з якою вона народилася.

Дивіться, як зірки постраждали в салонах краси:

Раніше внучка Софії Ротару позувала обійнявшись з бойфрендом зі списку Forbes в Італії.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Що готує Одеський кінофестиваль-2021
Підтримуєте повернення до колишніх?
Новий колишній Джей Ло
Всі обговорюють
Машу Полякову захейтили в Мережі за пісню з матюками
Бути в курсі
Цитата дня

8 років тому я прийняв для себе рішення не публікувати фотографії зі старшим сином Платоном. Тоді на це було кілька вагомих причин, головна з яких - моє бажання захистити його від пильної уваги ... Минув час і я розумію, що він більше не потребує цього захисту. Він дорослий, яскравий, талановитий хлопчик. І я радий познайомити вас з ним.

Дмитро Шепелєв ведучий
Шепелєв показав обличчя сина від Фріске
Прем'єра "Дев'ять зовсім незнайомих людей" вже у серпні
Все, що потрібно знати про криповий мінісеріал
Цікаво
Сольник зірки
DOROFEEVA
31 липня/20:00
5 концертів липня

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти