Обійми з Ротару і кавер від Білик: як пройшла церемонія нагородження "легенд України" (фото)

Зеленський вручив нагороди Ротару, Блохіну, Рибчинському - фото, відео / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy, Офис Президента Украины

Офіс президента оприлюднив знімки з церемонії нагородження "Національних легенд України", яка відбулася вчора в Маріїнському палаці.

Президент заснував відзнаку до Дня Незалежності України за:

видатні особисті заслуги в становленні незалежної України;

зміцнення державності країни;

захист Вітчизни і служіння українському народу.

Художник Іван Марчук, футбольний тренер Олег Блохін, поет-пісняр Юрій Рибчинський, Олена і Володимир Зеленський, співачка Софія Ротару, балетмейстерка Олена Потапова, хореограф Мирослав Вантух / Фото: Офис Президента Украины

Національними легендами стали Софія Ротару, яка виступила напередодні на фестивалі "Нова хвиля" в Сочі, Юрій Рибчинський, Іван Марчук, Олег Блохін, Мирослав Вантух, Олена Потапова, а також композитор Мирослав Скорик (посмертно).

Володимир Зеленський і Софія Ротару / Фото: Офис Президента Украины

Нагороду Мирослава Скорика президент Зеленський вручив його дружині.

Ми вважаємо всіх вас дійсно легендами нашої країни. Живими легендами. Найповніший і найголовніший зміст саме в тому, що перед нами – живі легенди. Вдячний, що народився, живу і з дитинства знаю вашу творчість, результат вашої роботи в культурі, спорті, мистецтві, – сказав на церемонії Володимир Зеленський.

Олена Зеленська на церемонію наділу блакитне плаття від LITKOVSKAYA / Фото: Офис Президента Украины

Після офіційного заходу на території Маріїнського палацу пройшов концерт, де Ірина Білик виконала усіма відому пісню "Лаванда" Софії Ротару, а "Хуторянку" заспівали TAYANNA, Кароль, Бабкін та Могилевська.

Скріншот: instagram.com/stories/babkin_official

Ірина Білик на сцені в Маріїнському палаці / Фото: instagram.com/stories/gorbunovyuriy

Дивіться відео з церемонії нагородження "легенд України":

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