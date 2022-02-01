Руслана вперше зіграє у кіно: співачка з'явиться на екрані разом із чоловіком

Руслана вперше зіграє у кіно / Фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko

Руслана, яка нещодавно звернулася до президента з проханням допомогти з роялті , та її чоловік Олександр Ксенофонтов зіграють в одній із сцен комедії "Психи на свободі" кінокомпанії "Smart movie". Гратиме співачка у сцені з Володимиром Горянським.

Сюжет фільму – це втеча квартету душевнохворих із лікарні, де вони провели 10 років.

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Мені дуже цікаво попрацюватиме з Русланою в кіно. Адже це її перший досвід у повному метрі. Хотілося б показати глядачеві трохи інший бік співачки – не лише зірковий, а й повсякденний, показати Руслану такою, яку її мало хто бачив, – ділиться планами режисер Віктор Сокуренко.

Режисер зберігає інтригу і поки що не говорить про те, яка саме роль дісталася співачці. Але за його словами, образ героїні фільму буде дуже схожий на Руслану у житті і фактично вона зіграє саму себе.

Українську прем'єру комедії "Психи на волі" заплановано на весну 2022 року.

"Психи на волі" – перший український інвестиційний кінопроект. Продюсери вже сьогодні анонсують прокатні домовленості у 50 країнах.

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Ми маємо домовленості з нашими партнерами по всьому світу – в Азії, Америці, європейських країнах. Після української прем'єри фільм обов'язково побачить увесь світ, а онлайн прокат забезпечить нам світові охоплення. Такого в українському кіно ще ніхто не робив, – каже співпродюсер кінокомпанії "Smart movie" Олесь Вареник.

Окрім Руслани, у фільмі також задіяні українські зірки – Олексій Вертинський, Вадим Красноокий, Олександр Піпа, Володимир Шпудейко, Анастасія Капінус. Також у комедії глядачі побачать і голлівудського актора українського походження Іллю Волоха, який є найбільш затребуваним актором-емігрантом у США та знімався у блокбастерах разом із Бредом Піттом, Віллом Смітом та Гаррісоном Фордом.

Раніше ми вже встигли взяти інтерв'ю у Іллі Волох, який відкрив подробиці роботи в Голлівуді і розвінчав головні міфи кіноіндустрі .