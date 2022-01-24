Руслана звернулася до президента України з великим проханням: "Володю, ситуація у глухому куті!"

Українські музичні видавці закликали Володимира Зеленського допомогти вирішити кризу, яка сформувалася зі збором роялті на музичному українському ринку

Руслана закликала президента України Володимира Зеленського вирішити проблему із законом №5572 / Фото: Колаж: Сьогодні

У понеділок, 24 січня, у прес-центрі УНІАН відбулася прес-конференція, в якій взяли участь наступні представники українського музичного бізнесу:

директорка ТОВ "БЕСТ М'ЮЗІК" Мар'яна Вороніна;

директор ТОВ "КОМП МЮЗІК", представник Universal Music Publishing, Peer Music, BMG Production Music Олег Долинський;

директор ПП "Світова музика", представник Sony Music Publishing Олексій Ляш;

генеральна директорка Lavina Music Поліна Клім;

заступниця директора "Чесна музика" Ольга Товстоляк;

генеральна директорка ТОВ "МУН РЕКОРДС" Тетяна Корчемаха;

засновник BOG DA NOVA MUZYKA, голова товариств об'єднання "Платформа музичних видавців України" Богдан Гловацький,

директор "iMusicUA" LLC Юрій Фальоса;

начальник юридичного департаменту ТОВ "Ноти та Банкноти" Євгенія Ступчук;

а також запрошені учасники: співачка та авторка Руслана Лижичко, народний депутат Людмила Буймістер та правозахисниця Ганна Степаненко.

Фото: пресслужба

Що обговорювалося?

Вже у вівторок, 25 січня, Верховна Рада України має остаточно ухвалити закон №5572 щодо виплати роялті авторам текстів та музики. Цей закон підтримує безліч українських артистів, проте проти нього виступають перелічені вище представники музичної сфери – учасники прес-конференції. Вони звернулися до президента України Володимира Зеленського з проханням вирішити кризу.

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Видавці також наголосили, що за приблизними підрахунками у 2021 році відбулося блокування зборів та втрата артистами та авторами понад 65 млн. грн.

У чому суть закону №5572 і чому він викликав стільки суперечок?

Мета цього закону – розблокування діяльності організацій колективного управління (ОКУ) у сфері публічного виконання та оповіщення музичних недраматичних творів. Також уникнення негативних наслідків припинення сплати роялті для українських діячів та світової авторської спільноти.

Простіше кажучи, артисти хочуть безпосередньо отримувати роялті (гроші від використання їх творів на телебаченні, ротації на радіо тощо), а не передавати права на ліцензування своєї музики третім особам, а точніше видавцям.

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Видавці (вище згадані "Мун Рекордс", "Комп Мьюзік" тощо) запевняють, що прийняття закону №5572 лише ускладнить отримання авторами роялті і поверне музичний ринок на той рівень, на якому він був кілька років тому – у стан хаосу.

Фото: прес-служба

За словами директорки ТОВ "Бест Мьюзік" Мар'яни Вороніної, видавці нікого з авторів чи артистів не примушують до співпраці. Партнерство між видавцем та артистом чи автором є справою добровільною та обумовленою сторонами у ліцензійному договорі. Автор делегує свої права музичній компанії. Видавець, ліцензуючи права, отримує роялті від користувача та виплачує їх автору.

Ви уявіть, що всю роботу з ліцензування самостійно здійснюватиме творець (автор або артист). Це близько 100–150 договорів на рік. Ймовірно, він втратить дуже багато часу, яке міг використати на творчість… Зневага думки видавців і зневага думки їхніх клієнтів-творців! Одне з таких питань – це і закон 5572, це і акредитація ОКУ, це й нові законодавчі ініціативи щодо законопроекту, – наголосила Вороніна.

За словами Богдана Головацького, залишалося лише затвердити тарифи та чіткі правила розподілу роялті, проте закон 5572, за його словами, унеможливлює це.

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За 20 років свого досвіду у видавничій справі та пов'язаній з ним суспільною та законотворчою діяльністю можу сказати, що завершення останніх акредитацій було найвищою точкою рівня складання ринку авторських прав. Залишилося лише узгодити тарифи та чіткі правила розподілу. Просто беремо і починаємо працювати. Бачимо у парламенті підтримку спроб перевернути дошку, щоб не грати за правилами, незважаючи на очевидну загрозу поглиблення кризи, – прокоментував Головацький.

Фото: прес-служба

Руслана звернулася до президента

Однією з тих артистів, які виступають проти закону 5572, є співачка Руслана.

Людина з таким досвідом, як я, точно знає, як побудована індустрія. Я видала чотири альбоми, цього року планую видати п'ятий. І мене цікавить, яким чином я легально, за цивілізованою схемою, за якою працює весь світ та музична індустрія, зароблю безпосередньо у моїй країні? – каже співачка.

Фото: прес-служба

За словами Руслани, вона бачилася із президентом України у серпні минулого року, у День Незалежності України. Тоді, як каже співачка, главу держави хвилювала ця тема, і він був налаштований розібратися у цьому питанні.

І я можу звернутися до президента: Володю, сьогодні ситуація у глухому куті! Сьогодні можу констатувати цей факт. Минуло кілька місяців і тепер ситуація зайшла в глухий кут! – заявляє Руслана.

Видавці впевнені, що артисти та депутати, які підтримують 5572, до кінця не розібралися в суті закону.

Порушення прав людини

Як каже правозахисниця Ганна Степаненко, через плутанину у питанні із законом та розподілом роялті, не дотримуються економічні права людей, у даному випадку – авторів, а тому – закон не відповідає Конституції та порушує її норми.

Найголовніше порушення – це те, що Верховна Рада не скасовує акредитацію (у даному випадку – акредитацію ОКУ – Ред.), а приймає закони. Це взагалі не її повноваження, адже акредитаціями займаються профільні міністерства, – каже Ганна.

Фото: прес-служба

Закон 5572 спрямований на те, щоб повернути ринок у той самий хаос, в якому він перебував до 2018 року. У мене були особисті розмови з великими медіагрупами, їхні юристи кажуть, що в хаосі ніхто не платитиме. І справді мають рацію, бо всім, і користувачам зокрема, хочеться бачити цивілізований врегульований ринок, – зауважила народний депутат Людмила Бурмійстер.

Фото: прес-служба

Видавці підсумували, що виходом із кризи є об'єднання всіх правовласників для контролю та удосконалення діяльності акредитованих організацій. Для цього 5572 має бути скасовано.

Раніше юрист розповіла "Сегодня", про що закон №5572, проти якого виступає Руслана, та в чому його мінуси.