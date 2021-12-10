Українська зірка Голлівуду Ілля Волох: про бійку з Тейлором Лотнером, гучні скандали та кінобізнес

Збудувати свою голлівудську кар'єру вдалося киянину Іллі Волоху, який вже понад 30 років живе та працює у США. За його плечима ролі у таких фільмах, як "Літак президента", "Місія нездійсненна", "Індіана Джонс" та інші

Ілля Волох / Фото: пресслужба

Наразі Ілля Волох приїхав до України для того, щоб взяти участь у створенні проєкту від кінокомпанії Smart movie під назвою "Психи на свободі". Цього разу Волох виступив не лише у ролі актора, а й став співпродюсером фільму.

Ілля Волох приїхав до України для участі у проекті Smart movie / Фото: пресслужба

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Різниця українського та американського кіно

Як в українському, так і в американському кіно є свої риси. За словами актора, скрізь цінується насамперед професіоналізм. Акторська гра, натуральність та органіка мають бути на найвищому рівні незалежно від того, де створюється фільм.

Ілля Волох розповідає, що у технічному плані робота в Голлівуді швидше схожа на роботу налагодженої машини. По суті, Голлівуд – це держава в державі, яка має сама себе забезпечувати.

Коли ти потрапляєш на знімальний майданчик, ти опиняєшся ніби в іншому світі. Все це дуже чітко. Не має значення, чи більший бюджет чи менший, у них існує певна структура, яка притаманна лише Голлівуду, – розповідає актор.

Також чітко в Америці підходять і до вибору акторів. Випадкових людей тут точно не буває. Якщо ви початківець в акторській справі та хочете потрапити до Голлівуду, будьте готові, що там вас спочатку визначать до однієї з категорій артистів за типом, зовнішністю та національністю.

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Кастинг-директор завжди шукає акторів під певні вимоги. Хто, як не вихідці зі Східної Європи, найкраще зіграють "російську мафію"? Проте, як каже співрозмовник, зараз це правило діє не завжди.

Ілля Волох на зйомках "Скажені на волі" / Фото: пресслужба

Скандали по-голлівудськи

У шоубізнесі точно не обійтися без скандалів, а в Голлівуді точно знають як зробити так, щоб про вас говорили всі таблоїди.

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Ілля Волох розповів, що у більшості випадків усі гучні конфлікти за участю зірок – це продумана піар-кампанія. Дуже часто історії про те, як знаменитість багаторазово зривала зйомки та влаштовувала сварки з іншими членами групи, не більше ніж спосіб пропіаритися.

У випадках, коли такі актори все ж таки траплялися, співпраця з ними швидко припинялася. Ніхто з продюсерів та режисерів не хоче бачити на своєму знімальному майданчику скандалістів – зірвані зйомки означають втрачені гроші.

Які актори Голлівуду насправді

За свою тривалу кар'єру в США Іллі Волоху вдалося попрацювати з багатьма знаменитостями. За словами актора, не всі зірки такі, якими ми можемо бачити їх на екранах. Хтось любить триматися осторонь, а хтось, навпаки, – намагається бути товариським і дружелюбним.

Ілля Волох і Джаред Батлер / Фото: facebook.com/ilia.volok.5

Наприклад, як розповів Ілля Волох під час бесіди про найпопулярніші міфи про Голлівуд, робота з Томом Крузом принесла йому велике задоволення. Хоча ми з вами знаємо Круза як любителя влаштувати на знімальному майданчику справжній скандал.

Він хотів допомогти і завжди був на майданчику. Навіть коли камера була на мені, він залишався поряд і намагався щось підказати та допомогти, – розповідає Волох.

Найкомфортнішою виявилася робота із ще одним популярним американським актором. Віллом Смітом. Ілля познайомився з ним на зйомках фільму "Геміні".

Він дуже свій хлопець, з гумором. Він має таку якість, як відкритість, і це дуже здорово! – поділився Волох.

Іноді все ж таки бували випадки, коли з кимось на майданчику виникали якісь непорозуміння, але актор запевняє, що в таких ситуаціях всі намагаються діяти професійно і про жодну неприязнь не йдеться. Тут знову порушується питання про гроші, адже втратити гонорар через особисті нюанси не хочеться нікому. Ілля Волох переконаний, що іноді наші негативні уявлення про людей – лише причина суб'єктивної оцінки та надуманих проблем.

Актор – небезпечна професія?

Всі ми любимо подивитися на захоплюючі кадри погонь, епічні вибухи та віртуозні бійки. Щоб на екрані все виглядало ефектно і правдоподібно, акторам та знімальній групі часто доводиться вдаватися до найвитонченіших способів втілення задуманого. На відпрацювання однієї сцени із бійкою може піти кілька днів репетицій. Але навіть після ретельного відпрацювання все може піти не за планом.

Ілля Волох розповів випадок, який стався з ним на павільйоні фільму "Погоня". У ньому актор перетворився на "поганого хлопця". За сюжетом між злочинцем та головним героєм, його зіграв Тейлор Лотнер, зав'язується серйозна бійка у вагоні потяга. Спочатку актори репетирували сцену з елементом, в якому герой Волоха розбиває стіну, але пізніше режисер порахував її неправдоподібною.

Це зрушило всю нашу "хореографію" і раптом я ненароком вдарив його (Тейлора Лотнера. – Ред.) у вилицю. А наступного дня наш каскадер-постановник сказав, що треба бити ближче, щоби краще кадр продати. У наступному кадрі Лотнер мене б'є і влучає у щелепу з усього маху і в мене – бум – іскри з очей! У мене тоді висів шматок губи Ймовірно, невеликий струс був конкретно, – розповідає про інцидент Волох.

Кадр із фільму "Погоня"

Бувало таке, ділиться актор, коли на зйомках доводилося обходитися без каскадерів. Якось Волох погодився на сцену, в якій він мав розтинати містом на спортивному мотоциклі, але керувати ним зовсім не вмів. Тоді актор вирішив за 2 тижні освоїти нову навичку, щоправда, на звичайному мотоциклі. На щастя, режисер не ризикував і не допустив актора до небезпечних трюків.

Але так буває не завжди, нещасні випадки під час створення фільмів не рідкість. Волох згадує жахливий випадок на зйомках фільму "Війна Чарлі Вілсона". У фільмі використовувалася велика кількість піротехніки, оскільки сюжет описує військові дії в Афганістані. В одній зі сцен команді необхідно було показати, як запускаються ракети "Стінгер".

Я чув, що піротехнік, який займався цим, не впорався. У нього щось не зрослося і йому знесло половину обличчя. Це трагедія, людина залишилася інвалідом, – описує жахливий випадок на майданчику актор.

Найрезонанснішим випадком на майданчику стала трагедія за участю Алека Болдвіна, який випадково застрелив Галину Гатчинс.Після того, що відбулося, ставлення Іллі Волоха до актора сильно змінилося, він досі не може зрозуміти, як таке могло статися. Актор висунув несподівану версію того, що сталося, і висловив підозри у тому, що в інциденті може бути замішана політика.

Попереду "Оскар"

Наприкінці інтерв'ю Ілля Волох зізнався, що отримати "Оскар" йому б хотілося, але найбільше актор би хотів не втратити інтерес до своєї професії і не зациклюватись на нагородах.

Звання – це важливо і добре, але має залишатися те головне, що тобою рухає, – ти маєш бути включений у творчість! Як казав Станіславський, "Люби мистецтво у собі, а не себе у мистецтві", – резюмував актор.

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