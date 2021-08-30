Поруч з будинком Меган і Гаррі розташоване величезне поле марихуани. Сусіди почали скаржитися

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Getty Images

Закон про легалізацію вживання марихуани в рекреаційних цілях вступив в силу в Каліфорнії в 2018 році. Тому не дивно, що плантації цієї рослини можна легко зустріти на території штату. Однак не всім це може подобатися, як і сусідам Меган і Гаррі. Про це пише The Mirror.

Герцоги Сассекські, які збираються розкрити таємницю королівської сім'ї, живуть всього в парі хвилин їзди від легальної фабрики з виробництва канабісу та, схоже, їх це не бентежить, на відміну від інших жителів Санта-Барбари. Сусіди Меган і Гаррі подали низку скарг, що змусило фабрику встановити нові "системи контролю запаху".

Один місцевий житель поскаржився, що сморід був настільки сильним, що йому довелося зупинити автомобіль через погане самопочуття, коли він проїжджав цей район.

Сморід ставав все сильнішим. Я їхав автострадою, мені в ніс сильно вдарив запах. Довелося зупинитися. Думки почали плутатися. Багато людей в окрузі страждають від цього запаху, – повідомив чоловік.

Будинок Меган Маркл і принца Гаррі / Фото: Getty Images, movoto.com

Як пише The Sun, принц Гаррі раніше зізнавався, що "курив травку" у підлітковому віці, а коли йому було 17 років, принц Чарльз відправив його на день в наркологічну клініку.

Меган Маркл, як повідомляється, пригощала своїх гостей марихуаною на своєму першому весіллі на Ямайці, де канабіс дозволений законом з 2011 року.

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