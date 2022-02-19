З Меладзе та сім'єю: Брежнєва показала нові фото з вечірки на честь свого ювілею

Віра Брежнєва показала рідкісні фото з Костянтином Меладзе / Фото: instagram.com/ververa
Співачка продовжує ділитися новими знімками зі святкування ювілею. У себе в Instagram Віра Брежнєва показала фото з сестрами, мамою та молодшою донькою Сарою, яка на вечірці грала діджей-сет.
Співачка зізналася, що завжди святкує день народження. Цього року тематикою свята стала церемонія "Оскар" із відповідним декором – червоною доріжкою, фотографами, золотими кулями та сценою.
Також Віра Брежнєва вирішила опублікувати кілька нових фото із Костянтином Меладзе. Співачка дуже рідко показує спільні знімки з чоловіком, але цього разу вирішила зробити виняток.
Нагадаємо, на Костянтин Меладзе зворушливо привітав Віру Брежнєву із 40-річчям. Він на святі зіграв на роялі та виконав пісню "Салют, Вера".
Раніше шанувальники Віри Брежнєвої поставили їй незручне питання про Костянтина Меладзе.