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Фани задали Вірі Брежнєвій дуже незручне питання про Костянтина Меладзе – співачка різко відповіла

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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7 лютого, 12:52
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Екс-солітка "ВІА Гри" перебуває у шлюбі з продюсером вже шість років, проте деякі фанати досі не змирилися з цим і все...через вік!
Віра брежнєва відреагувала на образливе запитання про Констянтина Меладзе.
Віра брежнєва відреагувала на образливе запитання про Констянтина Меладзе. / Фото: Instagram

Вже ні для кого не секрет, що Віра Брежнєва закрутила роман з Констянтином Меладзе, коли вона була у складі "ВІА Гри". Продюсер тоді був одружений із Яною Сумм, яка подарувала двох доньок та сина. Тривалий час про ці стосунки ніхто не знав, та й сама дружина Меладзе ні про що не здогодувалась.

Проте через роки Янна, дізнавшись про все, подала на розлучення, та згодом публічно сказала все, що думає про Брежнєву.

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До речі, багато хто припускав, що співачка вирішила стати коханкою Меладзе заради вигоди! Дехто навіть нарікав, мов "про які почуття можна говорити, коли продюсер старший за артистку на 19 років?!"

Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе
Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе / Фото: instagram.com/meladzemusic

Ходили чутки (і іноді досі хоять), що Віра хотіла піти з гурту та розпочати сольну кар'єру, а впливовий та знаменитий продюсер міг би їй у цьому допомогти. Втім, співачка постійно розвіює такі міфи.

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Днями Insta-фоловери поставили Брежнєвій каверзне питання: "Ви така молода й красива. Навіщо вам такий старий чоловік?".

У відповідь артистка засудила фанатів за безтактні питання, а потім зізналася, що повністю задоволена своїм вибором.

Бажаю вам знайти свого чоловіка! Такого, щоб подобався вам, а не всім іншим, – лаконічно висловилася співачка.

Скріншот Instagram/ververa

До слова, у 2000-х Віра намагалася влаштувати особисте життя – вона вийшла заміж за бізнесмена Михайла Кіпермана та народила йому доньку Соню. Втім, шлюб розпався за кілька років, за чутками, через Меладзе.

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Нагадаємо, 3 лютого Віра Брежнєва відзначила 40-річчя. Ми писали про те, як співачка перетворилася зі скромної дівчини на мрію багатьох чоловіків.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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