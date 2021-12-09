З Сарою Джесікою Паркер стався несподіваний курйоз на червоній доріжці

На прем'єрі серіалу з Сарою стався конфуз / Фото: Getty Images
У Нью-Йорку відбулася презентація серіалу "Історія продовжується". Картина розповідає про події, що трапилися з героїнями після фіналу легендарного "Сексу у великому місті".
Головна акторка картини Сара Джессіка Паркер, яка відповіла на критику зморшок та сивого волосся, з'явилася на заході у неймовірному вбранні. Але виявилося, що у образі не вистачало однієї важливої деталі, яку зірка втратила по дорозі на червону доріжку.
Папараці зняли кумедний інцидент, який стався за лаштунками, – у сумочки Паркер відірвалися ручки, і вона впала прямо на асфальт. Судячи з виразу обличчя, акторку здивував такий куйроз. Схоже, полагодити аксесуар не вдалося, адже перед фотографами Сара позувала вже без нього.
Зламаний ремінець сумочки не затьмарив вечір Сари, оскільки потім зірка весь час усміхалася і жартувала разом зі своїми колегами по фільму та рідними – чоловіком Меттю Бродеріком та 19-річним сином Джеймсом, які прийшли її підтримати.
Окрім виконавиці головної ролі, прем'єру проєкту відвідали інші знаменитості, які раніше вже знімалися в "Сексі у великому місті": Крістін Девіс, Синтія Ніксон, Кріс Нот. В акторському складі з'явилися також нові обличчя – Ніколь Арі Паркер та Саріта Чоудхурі.
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