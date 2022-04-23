З Тарасом Тополею в батальйоні служать мільйонери: Всі ми в одній упряжці

Тарас Тополя обороняє Київ / Фото: instagram.com/tarastopolia

З перших днів повномасштабної війни всі учасники гурту "Антитіла" зі зброєю в руках стали оборояти Київ від окупантів.

Як пояснив соліст гурту Тарас Тополя, найголовніше на війні – це не втратити життя і здоров’я, а переживати варто лише за близьких. Про це він розповів в інтерв'ю Наташі Влащенко для YouTube-каналу "Україна24".

Реклама

За словами артиста, під Києвом, зокрема в Ірпені, йому довелося побачити потрощені дорогі будинки та авто.

І от ти бачиш розбиті Porshe Cayenne різних кольорів, і нові, і не нові. Але в цей час ти думаєш, головне, щоб їх власники були живі, – висловився музикант в інтерв'ю.

Тополя додав, що в батальйоні, де він служить, є люди різного статку і соціальних статусів, в тому числі мільйонери. Однак, за його словами, після місяця роботи, всі виглядають приблизно однаково.

Реклама

Є мільйонери, є звичайні, є такі, як я, різні люди. Але всі зачухані після місяця роботи, небриті, нечесані. Втім, всі в одній упряжці, – сміючись, розповів співак.

Тарас Тополя зізнався, що війна рівняє людей. За його словами, снаряд летить, не вибираючи, хто ти, чи ким був до того.

Нагадаємо, раніше Тарас Тополя та його дружина Alyosha зізналися, як війна вплинула на їхні стосунки. Зіркове подружжя не бачилося з початку війни. Музикант відправив дружину з дітьми у США, а сам пішов служити.