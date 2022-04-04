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Тарас Тополя из "Антитіла" – о том, как опоздание в 30 минут спасло им жизнь: Ракета попала в билборд

Интервью
Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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4 апреля, 17:46
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С первых дней войны все участники группы "Антитіла" с оружием в руках защищают Киев от оккупантов. Об опасности на передовой, мужчин-беглецов и военных буднях – читайте в интервью с фронтменом Тарасом Тополей
Тарас Тополя дал большое интервью "Сегодня"
Тарас Тополя дал большое интервью "Сегодня" / Фото: instagram.com/tarastopolia, пресс-служба

Многие звезды украинского шоубиза решились вступить в ряды ВСУ и защищать свою страну непосредственно на фронте. Среди них есть и музыканты из группы "Антитіла".

В интервью "Сегодня" фронтмен группы Тарас Тополя откровенно рассказал о том, куда он отправил свою семью, какой самый опасный момент пережил во время войны и променяет ли свою певческую карьеру на армию после победы.

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"Последний раз видел семью в первый день войны"

Еще до начала вторжения России в Украину участники "Антитіла" вступили в ряды территориальной обороны. Тарас Тополя признается, что семья никогда не отговаривала его от этого.

Жена Тараса, певица Alyosha, взяла на себя ответственность за семью, быт, воспитание и развитие детей, пока он на войне.

Я считаю, что это нормально, когда здоровые мужчины, в здравом рассудке идут защищать свое государство независимо от того, чем они занимались до этого. Их жены и дети, надеюсь, находясь в безопасных местах, берут на себя семейные обязанности, которые обычно делят между собой два партнера, – объяснил нам Тополя.

Тарас Тополя вспомнил, когда последний раз видел свою семью. Также он рассказал, где его жена и дети сейчас находятся.

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В последний раз я видел свою семью в обед первого дня этой войны. Они сразу выехали в безопасное место на западную Украину, а затем, через две недели, вылетели к моей семье в США.

Тарас Тополя с женой и детьми
Тарас Тополя с женой и детьми / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Тарас Тополя вместе с женой воспитывают двух сыновей – Марка и Романа, а также маленькую дочь Марию. Тополя – многодетный отец, он мог уехать за границу в безопасное место, но остался защищать свою страну. Мы поинтересовались у музыканта, как он относится к тем мужчинам, которые все-таки уехали из Украины.

Никого ни в чем не осуждаю. Каждый принимал решение, исходя из собственных морально-нравственных норм, исходя из собственной ситуации. Но жизнь все расставит на свои места и время покажет: кто был прав, кто – нет. Также народ даст оценку всем поступкам, которые совершили те или иные люди во время войны, – высказался Тополя.

Артист отметил, что пошел в тероборону из-за любви к своему государству и понимания того, что "когда твоей стране и народу тяжело – ты должен ему помогать, как только можешь".

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"В новое место нашего базирования была выпущена ракета"

Тарас Тополя в интервью объяснил, что тяжело на фронте только психологически. Такие трудности, как недосып, холод, можно пережить. А вот разлука со своими родными наносит большой удар.

Самое сложное – это не видеть своих родных долгое время и понимать, что в любой момент может произойти все что угодно и это может принести большую боль твоим детям, жене, маме, братьям и сестрам. Но мы психологически устойчивы и уже адаптировались ко всем трудностям этой службы, – отметил музыкант.

Музыкант рассказал о трудностях на передовой
Музыкант рассказал о трудностях на передовой / Фото: пресс-служба

Также Тополя вспомнил самый опасный момент за время войны, когда его рота перебазировалась на другую позицию:

Это очень интересная история. Мы перебазировались с одной позиции на другую и немного задержались, собирая вещи. Мы опоздали на 30 минут до нашей точки прибытия и в течение этих минут в новое место нашего базирования была выпущена ракета, которая разнесла бы его вдребезги, если бы не билборд на трассе, который остановил ее. Она разорвалась, не долетев 20 метров. Во всем квартале выбило окна, все в обломках, но все живы и продолжают нести службу, – поделился с нами Тарас.

"Ненависть и презрение к русским оккупантам – основная эмоция"

Как признался музыкант, у участников "Антитіла" ни разу не было паники, даже когда принимали бой и ситуация была крайне напряженной, хотя и в некоторых моментах нервничали.

Рассказал нам Тарас Тополя и о том, что он начал больше ценить на войне и понял, ради чего нужно бороться.

"Антитіла" никогда не были теми, кто отдавал какую-то большую цену материальным вещам: недвижимости, машинам, золоту. Мы всегда жили благоразумно и ценили те простые вещи, которые становятся еще более ценными на войне. Это объятия любимых людей, улыбка и радость близких, здоровье детей и их будущее. А все материальное – это наживное и не в этом счастье жизни, – объяснил вокалист группы.

Артист рассказал, как война изменила жизнь
Артист рассказал, как война изменила жизнь / Фото: пресс-служба

Артист также рассказал, как за это сложное время изменилось его мировоззрение.

Ненависть и презрение к русским оккупантам, ко всей их гнусной нации и жажда мести – это основная эмоция, которую испытываем мы в течение этой войны. Ну и конечно гордость за украинский народ и за то достоинство, сплоченность, которое мы демонстрируем всему миру уже больше одного месяца, – подчеркнул Тарас.

По словам артиста, все уверены, что у нас будет победа и единственная эмоция, которая останется – это радость от победы и память обо всех погибших на этой войне.

"Мне не интересна служба в армии после победы"

С одной стороны Тарас Тополя – артист, с другой – уже боец. Мы поинтересовались у музыканта, не думает ли он продолжить службу в армии после победы Украины.

Нет, мне не интересна служба в армии после победы. Мне интересно только то, настолько я могу оказаться полезным для защиты Украины в военное время. Конечно, я буду продолжать оставаться контрактником сил территориальной обороны и в мирное время буду выезжать на тренировки для того, чтобы приобретать новые навыки. Но я не планирую делать это своей основной профессией, – объяснил музыкант.

Как отметил Тополя, он никогда по собственной воле не рвался в ВСУ. Сейчас он сюда пришел вынужденно, потому что "не мог поступить иначе, когда в Украину пришел москальский оккупант".

Музыкант поделился празднованием победы
Музыкант поделился празднованием победы / Фото: пресс-служба

Также певец поделился с нами, что в первую очередь сделает, узнав, что Украина победила.

Я буду плакать. Напьюсь со своими коллегами из группы "Антитіла", которые служат вместе со мной, а также с собратьями, которые воюют вместе со мной в моей роте. Напьемся мы какого-нибудь хорошего вина, выдохнем и пойдем писать новые песни.

Раньше Игорь Кондратюк в интервью "Сегодня" рассказал о том, как будет восстанавливать дом, в который попал снаряд оккупантов.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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