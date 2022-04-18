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Тарас Тополя и Alyosha признались, как война повлияла на их отношения

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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18 апреля, 17:06
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В эфире программы "Ранок з Україною" канала "Украина" Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич пообщались со звездной парой Тарасом Тополей и Alyosha
Alyosha и Тарас Тополя рассказали об отношениях на расстоянии
Alyosha и Тарас Тополя рассказали об отношениях на расстоянии / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Известные супруги Тарас Тополя и Alyosha не виделись с начала войны. Музыкант отправил жену с детьми за границу, а сам сразу же пополнил ряды ВСУ. Сегодня пара отводит всю лирику отношений на задний план и продолжает жить по своим новым графикам, правда, артисты имеют в них один особый общий пунктик – созвоны в 22:00 по киевскому времени. И хотя жизнь на две страны и тяжелая ситуация повлияла на их семью, каждый из них уверяет – цели и видения своего будущего остались неизменными.

Честно говоря, особых изменений внутри меня не произошло. У нас с Аленой были общие приоритеты – воспитание детей, и мы продолжаем этим заниматься. Конечно, сейчас эта функция на Алене, я знаю, что ей тяжело, хотя мои родные поддерживают ее в Америке, но все, что раньше мы делили пополам, сейчас висит на ней одной. Я уверен, что когда Украина победит, мы проведем много времени вместе! Сейчас у меня появилась мечта о путешествии – большой круиз на двоих, но это будет позже! – поделился лидер группы "Антитела" Тарас Тополя

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По словам артиста, для этого им нужна помощь украинцев, которые могут открыть новый бизнес сразу после войны.

Это как маленький старт-ап – открыть детский сад или лагерь для всех влюбленных пар, которых разъединила война. Детей отправить туда, а родители – эгегей! Хотя бы на две недели".

А вот певица не смогла разделить энтузиазм супруга. Alyosha уверена – ни Тарас, ни дети еще долго не смогут расстаться.

/ Фото: Инстаграм

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Я думаю, что у Тараса не получится отправиться в путешествие. Он просто не сможет. Я смотрю на него и вижу – он так соскучился по детям, а они за ним, что вряд ли смогут уехать друг от друга, – смеясь, комментирует певица Alyosha.

Кроме того, артисты отметили, что больше всего ждут то время, когда Киев станет безопасным местом и они наконец-то смогут вернуться к мирной жизни. Приоритеты звезд остаются прежними – воспитание детей и работа над своими музыкальными проектами.

Ранее Тарас Тополя рассказал, как опоздание в 30 минут спасло жизнь

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

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