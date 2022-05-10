Найгарячіша пара Голлівуду: Дженніфер Лопес показала архівні кадри з Беном Аффлеком

Дженніфер Лопес щаслива з Беном Аффлеком / Фото: Getty Images

Через 17 років розлуки Дженніфер Лопес та Бен Аффлек возз'єднались та навіть вже готуються до весілля! Закоханні і дня не можуть провести один без одного – папараці частенько їх ловлять під час прогулянки, у кав'ярнях, а також в обіймах біля будинку.

Днями артистка вирішила поринути у спогади – у Instagram вона виклала відео 20-річної давнини.

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На ролику Дженніфер та Бен в 2003 році. Парочка шалено щаслива та закоханна сидить на баскетбольному матчі NBA. Вони радісно посміхаються на камеру та махають руками.

До речі, на відео чути, як один коментатор матчу назвав Джей Ло та Бена Аффлека "найгарячішою парою Голлівуда". І він не помилився, адже навіть через скільки років зірки зберегли почуття та любов один до одного.

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Парочка у 2003 році

Lovestories Лопес та Аффлека

Співачка та актор познайомилися на зйомках фільму на початку 2000-х. Зустрічатись почали в липні 2002 року. Їхні стосунки були яскравими – пара прожила разом два роки та збирались одружитись. Але у 2004 році вони скасували заручини і розійшлися. Ходили чутки, що розрив стався через алкогольну залежність Бена чи через занадто велику увагу з боку ЗМІ та публіки.

Перші чутки про возз'єднання голлівудських зірок з'явилися навесні 2021 року. Сама пара офіційно підтвердила свої стосунки в день народження Лопес.

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Сама Джей Ло зізнавалась, що не шкодує про возз'єднання з Беном Аффлеком і вона з ним по-справжньому щаслива.