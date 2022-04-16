Це кохання! Дженніфер Лопес та Бена Аффлека застукали за пристрасним поцілунком

Папараці спіймали дуже пікантний момент

Папараці спіймали Джей Ло та Бена Аффлека біля їхнього будинку / Фото: Getty Images, Instagram

Lovestories Джей Ло та Бена Аффлека розпочалася давно і навіть закінчилася скасуванням весілля. Та несподівано для багатьох зірки знову зійшлися. Ба більше, Аффлек та Лопес вже готові раз і назавжди стати чоловіком та дружиною – нещодавно актор вдруге зробив коханій пропозицію.

Після возз'єднання Бен та Дженніфер стали головними "об'єктами" папараці. І якщо ще в лютому закохані намагались втекти від фотографів, то нині Джей Ло вирішила пограти на публіку.

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Днями папараці застукали Бена Аффлека та Дженніфер Лопес за гарячим поцілунком біля їхнього дому в Лос-Анджелесі.

Співачка вирішила зіграти на публіку / Фото: Instagram

Аффлек під'їхав до воріт на своєму чорному Mercedes-Benz, коли співачка вийшла на зустріч і привітала коханого поцілуном. Ймовірно, Бен був дещо здивований.

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Бен виглядає розгубленим / Фото: Instagram

Закохані декілька хвилин цілувались та любляче дивились один одному в очі.

Лопес та Аффлек ніжно цілуються / Фото: Instagram

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До речі, перед поцілунком Джей Ло помітила фотографів. Тож, не виключення, що зробила вона це спеціально для них.

Роман Дженніфер Лопес та Бена Аффлека

Співачка та актор познайомилися на зйомках фільму на початку 2000-х. Зустрічатись почали у липні 2002 року та побралися у листопаді. У вересні 2003-го за кілька днів до весілля пара розлучилася. Колишній менеджер співачки Роб Шутер, який працював із нею з 2003 до 2005 року, причиною розриву назвав алкогольну залежність Бена Аффлека.

Перші чутки про возз'єднання голлівудських зірок з'явилися навесні 2021 року, коли "ексів" часто бачили разом на прогулянках, а після Бен і Джей вдвох проводили час на відпочинку. Пара підтвердила свої стосунки у день народження Дженніфер Лопес.

Зазначимо, що у Джей Ло та її ексчоловіка Марка Ентоні є 14-річні близнюки Макс та Емма, а у Аффлека та його колишньої дружини Дженніфер Гарнер троє дітей: 16-річна Вайолет, 13-річна Серафіна та 10-річний Семюель.

Нещодавно Джей Ло зізналася, що не шкодує про возз'єднання з Беном Аффлеком.