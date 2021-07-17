Санта Дімопулос у відвертій сукні від Versace побувала на вечірці з Шерон Стоун

Ексучасниця "ВІА Гри" побувала на вечорі благодійної організації amfAR. Вечірка пройшла в рамках Каннського кінофестивалю, її ведучою була легендарна актриса Шерон Стоун

Санта Дімопулос на вечірці фонду amfAR в рамках Каннського кінофестивалю / Фото: Getty Images

Українська співачка і бізнес-вумен Санта Дімопулос засвітилася на вечірці в рамках Каннського кінофестивалю у Франції. Благодійний вечір організації amfAR проходив в Кап д'Антибі, ведучою заходу була легендарна голлівудська актриса Шерон Стоун, яка раніше захопила всіх гостей кінофестивалю свої казковим нарядом.

У соцмережах Санта зізналася, що зачіску їй зробила стиліст, а макіяж Дімопулос зробила собі сама. На подібні заходи без макіяжу не обійтися, проте в реальному життя можна і взагалі його не використовувати, як це зробили українки, які показали себе без макіяжу.

Санта Дімопулос на вечірці в рамках Каннського кінофестивалю / Фото: Getty Images

В Instagram Санта поділилася кількома кадрами з вечірки. На кадрах відображена Шерон Стоун.

Скріншот: Instagram

Разом з Сантою на вечірці також була "Міс Україна Всесвіт 2014" і модель Анна Андрес.

Реклама

Скріншот: Instagram

AmfAR Gala – це благодійний гала-вечір, організатором якого виступає Фонд досліджень СНІДу. Завдяки заходу організаторам вдалося зібрати понад 235 мільйонів доларів для досліджень, які допомагають врятувати життя хворих на СНІД.

Раніше ми повідомляли, що 16-річна дочка Джулії Робертс дебютувала на червоній доріжці Каннського кінофестивалю. Дівчина приїхала на Каннський кінофестиваль, щоб підтримати батька, Деніела Модера, на прем'єрі фільму "День прапора", де він виступив оператором.

Раніше ми писали про те, що колишня дівчина сина Бекхемів після бійки з ним знову засвітилася в Каннах.

Не у всіх зірок виходить вибирати найкраще вбрання. Дивіться відео про знаменитостей, які червоніли через свій одяг: