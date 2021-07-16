Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Лайфхакер Техно

#FREEBRITNEY

Роговцевій - 84!

Прем'єра від Maneskin

Скандали з Кароль

Канни-2021

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірково Зарубіжні

16-річна дочка Джулії Робертс дебютувала на червоній доріжці в Каннах

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
16 липня, 10:48
Копіювати лінк
Дівчина приїхала на Каннський кінофестиваль, щоб підтримати батька, Деніела Модера, на прем'єрі фільму "День прапора", де він виступив оператором
Дочка актриси Джулії Робертс вийшла на червону доріжку Каннського кінофестивалю
Дочка актриси Джулії Робертс вийшла на червону доріжку Каннського кінофестивалю / Фото: Getty Images

Каннський кінофестиваль триває. Нещодавно на його червоній доріжці увагу всіх гостей привернула 63-річна Шерон Стоун в казковій сукні. А вже сьогодні всі обговорюють першу появу на червоній доріжці дочки Джулії Робертс – 16-річної Хезел Модер.

Дівчина підтримала тата на показі фільму "День прапора", оператором якого він виступив. Це перша червона доріжка для Хезел. Для заходу дочка зірки Голлівуду вибрала скромне вбрання – довгу мереживну сукню на ґудзиках і чорні туфлі в стилі "Мері Джейн".

Хезел і Деніел Модер на Каннському кінофестивалі
Хезел і Деніел Модер на Каннському кінофестивалі / Фото: Getty Images

Крім Хезел, у Джулії і Деніела є ще двоє дітей – 16-річний Фіннеас – близнюк Хезел і 14-річний Генрі. Зіркова пара майже ніколи не показувала дітей публіці, лише зрідка вони потрапляли в об'єктиви папараці. Саме тому поява Хезел на червоній доріжці викликала такий ажіотаж.

Дочка Джулії Робертс вперше вийшла на червону доріжку Каннського кінофестивалю
Дочка Джулії Робертс вперше вийшла на червону доріжку Каннського кінофестивалю / Фото: Getty Images

В тренді

Поки невідомо, чи підуть діти Джулії і Деніела по стопах батьків. Варто зазначити, що у Хезел вже є акторський досвід – 2016 року вона зіграла невелику роль у фільмі "Нестерпні леді", де знімалася її мама.

Раніше ми писали про те, що колишня дівчина сина Бекхемів після бійки з ним знову засвітилася в Каннах.

Дивіться відеосюжет про талановитих дітей зірок:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Більше новин
Останні новини
Більше новин
SHOW MUST GO ON

Каннський кінофестиваль

6 — 17 липня

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Супермодель Кейт Мосс стала обличчям бренду білизни Кім Кардаш’ян
Всі обговорюють
Ірина Меладзе VS Альбіна Джанабаєва
Дізнатися більше
Що готує Одеський кінофестиваль-2021
Більше новин
#FREEBRITNEY
Все, що потрібно знати про боротьбу Брітні Спірс за свободу
Дізнатися

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти