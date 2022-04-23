Саша Заріцька з KAZKA боїться повертатись у свій дім після того, як в ньому побували окупанти

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька розповіла, що російські солдати не оминули й її будинок під Гостомелем

Російські окупанти пограбували будинок Олександри Заріцької під Гостомелем / Фото: instagram.com/kazka.band, Скриншот из видео

Олександра Заріцька, яка виконала гімн України у центрі Нью-Йорка, поділилась, що її оселю теж розграбували російські нелюди.

Артистка каже, що винесли все, також розбили машину. Про те, що її дім розграбований, Заріцька дізналася у США, під час благодійного туру на підтримку України.

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Повиносили абсолютно усе. Техніку, речі, які були більш-менш цінні. Навіть мікрофон хотіли винести, але загубили дорогою. Вже потім наші його знайшли та занесли назад. Це дуже жорстко. Забрали навіть колонку, вага якої 30 кг. Не знаю взагалі що у людей в голові, – розповіла Заріцька в інтерв'ю програмі "ЖВЛ".

Співачка зізналась, що після того, як рашисти побували в неї вдома, вона навряд чи зможе відчувати себе там спокійно.

Мені не шкода речей, а просто дуже неприємно, що ти вже ніколи не почуватимешся спокійно в цьому домі. По-перше, відчуття, що туди вдерлися, у твою фортецю. Принизили тебе цим, – додала Заріцька.

Сама Саша на п'ятий день повномасштабної війни разом з рідними та близькими втекла з будинку. На той момент там мешкали її рідні, коханий, друзі і три собаки.

На п’ятий день вранці мені зателефонував мій тато, він був у Макарові, і сказав, що до Макарова заїжджають російські окупанти. Тато сказав, що нам треба їхати. Нас охопила паніка. Ми за хвилин 15 зібрали речі і поїхали, – пояснила співачка.

Згодом артистка вирушила у благодійний тур містами США.

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Нагадаємо, раніше Олег Срипка показував розграбовану окупантами-мародерами дачу під Києвом.