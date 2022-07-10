Втік до Росії: експродюсера Wellboy Юрія Бардаша помітили в Москві (фото)

Проросійський Юра Бардаш поїхав на Росію / Фото: Колаж: Сьогодні

Після початку повномашстабної війни РФ проти України засновник гурту "Гриби" та експродюсер WELLBOY дотримувався нейтралітету. В червні Юра Бардаш наважився показати публіці своє справжнє обличчя. Спочатку він порівняв Україну з нацистською Німеччиною. Потім же вийшов у пряму трансляцію у Instagram. Там продюсер заявив, буцімто "українські артисти рекламують війну у Європі". А ось гасло "Україна понад усе" він відніс до кланового угруповання.

Відомо, що Бардаш за декілька днів до вторгнення Росії з дружиною та донькою поїхав на Шрі-Ланку святкувати своє 39-річчя 23 лютого. Згодом вони переїхали до Грузії. Звідти Юра вів свій скандальний прямий ефір. Тоді ж він розповів, що дружина, київська модель Ліза вважає його зрадником і забороняє підходити до їхньої дитини.

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Невдовзі Ліза Бардаш натякнула, що розриває стосунки з чоловіком, який захищає рашизм. А днями у російських Telеgram-каналах з'явилась інформація, що Юра вже приїхав до Москви. Так, Бардаша нібито помітили в одному з місцевих закладів, де він пив чай.

Юра спокійно собі п'є чайок, поки РФ пускає ракети по мирних містах України

Бардаша помітили в рашистському закладі

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4 липня Юра Бардаш у своєму Telеgram-каналі написав, мов на нього почали полювання і він "йде в тишу".

На мене оголошено полювання. Іду в тишу. Як тільки буду в безпеці, з'явлюся. Моліться за Україну, за її ошуканих людей, – писав прихильник "русского міра".

Таож він презентував провокаційний трек під назвою "Позиція". Звісно ж, пісня складається з наративів кремлівської пропаганди: вісім років, Донбас, Бандера.

До слова, раніше експідопічний Бардаша, лідер "Корупції" Міша Крупін натякав, що Юра не збирається повертатися на Батьківщину. Музикант також припускав, що той планує переїхати на Росію.

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Російського паспорта у нього ще немає. Його не так легко отримати. Він зараз у Грузії. Але, як я зрозумів, він справді збирається туди перебиратися. У Росію, – розповідав Крупін на YouTube-каналі ISLND TV.

Поки Юра Бардаш підтримує кривавий режим Путіна, його син підтримав Україну на концерті своєї мами, співачки Луни. Хлопчик Георгій прочитав фрагмент вірша "Моя Україна" поета Миколи Верещаки.