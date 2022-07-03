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Україна понад усе! От поклонника "русского мира" Юрия Бардаша ушла жена

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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3 июля, 15:20
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После своих позорных высказываний в поддержку России продюсер лишился не только доверия украинцев. Но и семьи. Как модель Елизавета сообщила о расставании с Бардашем и что известно об их отношениях – читайте в материале
Жена Бардаша объявила о расставании с продюсером
Жена Бардаша объявила о расставании с продюсером / Фото: Коллаж: Сегодня

Четыре месяца основатель группы "Грибы" и экс-продюсер WELLBOY не озвучивал свою позицию. И вот наконец-то Юра Бардаш заговорил. 30 июня он сравнивал украинцев с нацистами фашистской Германии. После чего провел прямой эфир в Instagram, где окончательно разочаровал всех своими позорными высказываниями в поддержку РФ.

Разочаровалась в Бардаше и его вторая жена, киевская модель, Елизавета Коцюба.

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Я точно не причастна к тому, что постит мой муж. Все мы когда-то ошибаемся в людях, – открестилась Лиза от заявлений мужа, намекая, что ошиблась в своем избраннике.

Фото с дня свадьбы
Фото с дня свадьбы

Сам Бардаш во время своих откровений сообщил, что Елизавета считает его предателем и запрещает подходить к их дочери.

Сегодня же модель намекнула, что разрывает отношения с пророссийским мужем . В Instagram она опубликовала черно-белое фото с их свадьбы, подписав словами из известной песни НЕАНГЕЛОВ:

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Юра, прощай. Юра, прости, – подписала модель снимок и добавила хештег #Україна понад усе.

Лиза сказала Юрию "прощай"
Лиза сказала Юрию "прощай"

Комментарии к посту Лиза Бардаш закрыла.

Отметим, что отец Лизы сейчас находится в рядах ВСУ и защищает Родину от российского нашествия. Об этом модель сообщала в марте в своем Instagram. Она говорила, что поехала на отдых с мужем и дочерью в Грузию за несколько дней до вторжения России, там и осталась.

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Сам же Бардаш в своем эфире признался, что поначалу собирал средства тестю на амуницию.

Сначала собирал деньги на тепловизоры, потому что отец моей жены в ТрО налегке. Мы в первые две недели собрали на броники и так далее. Я ведь человек. Мы не можем этого не делать, – говорил Юра.

Кратко о браке продюсера с моделью

Известно, что Бардаш и Коцюба поженились в 2020 году. В том же году у них родилась дочь Сара.

Бардаш с Лизой и дочерью
Бардаш с Лизой и дочерью

С 2012 года продюсер состоял в браке с певицей Луной (Кристина Герасимова). Однако в 2018 году они оформили развод. У пары есть сын Георгий, родившийся в 2012-м.

Бардаш с Луной и сыном
Бардаш с Луной и сыном

Артистка обвиняла Бардаша в домашнем насилии и постоянных изменах, в том числе с ее лучшей подругой. Сам Юрий подтверждал то, что поднимал руку на жену.

В 2021 году Луна вышла замуж. Ее вторым мужем стал саунд-продюсер Александр Волощук.

Напомним, раньше мы писали, как Wellboy разорвал сотрудничество с Юрием Бардашем.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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