Ксенія Собчак, що втекла в Ізраїль, повернулася в Росію

Ксенія Собчак / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Ксенія Собчак, стурбована через своє майбутнє, ще на початку воєнного вторгнення Росії в Україну виїхала разом із сином Платоном в Ізраїль.

У Мережі подейкували, що журналістка має намір залишитися там. До того ж її син Платон може стати громадянином Ізраїлю завдяки своєму батькові Максиму Віторгану.

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Проте напередодні Собчак натякнула на те, що повернулася до Москви. Про це стало відомо, коли у своєму Telegram-каналі "Кровавая барыня" журналістка відповіла на численні повідомлення нібито від її особи про створення нової сумнівної партії.

Партію не створюю, політичною агітацією не займаюся, питання не вирішую, кабанчиком не підскакую, схемки не обкашлюю, сиджу в Москві та пишу сценарії до новин, – написала Собчак.

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Зважаючи на все, Собчак все ж таки довелося повернутися на батьківщину. Тільки ось чи покинула Ксенія Ізраїль разом із сином та чоловіком Костянтином Богомоловим, поки що не відомо. Є імовірність, що маленький Платон міг залишитися разом із батьком, Віторганом.

Нагадаємо, що раніше втікачка з Росії Собчак поскаржилася на санкції та попросила допомоги у своїх підписників.

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