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Ксенія Собчак стурбована своїм майбутнім: Не знаю, що зі мною буде далі

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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14 березня, 11:36
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Російська телеведуча поділилася одкровенням, прощаючись із Instagram
/ Фото: скриншот

Ксенія Собчак вже висловлювалася про санкції, що вони не повинні зачіпати громадянське населення. Тепер телеведуча думає про своє майбутнє і що буде далі.

Як зазначила Собчак, вона завжди багато працювала та відпочинок відкидала на потім.

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Це були прекрасні роки, і тепер уже точно зрозуміло, що найкращі роки життя. Я завжди дуже вірила в Росію – будувала бізнес, створювала робочі місця, дуже і дуже багато працювала, багато заробляла. Думаючи, що потім колись відпочину. Це було помилкою

Ксенія Собчак засудили санкції проти Росії
Ксенія Собчак засудили санкції проти Росії / Фото: скриншот

Собчак шкодує, що багато думала про майбутнє, а не сьогодення.

Зараз я не знаю, що буде і зі мною, і з нами всіма навіть завтра. Але, як кажуть, "ніщо на цьому світі не може закінчитися нічим", скоро ми дізнаємося про розв'язку.

Телеведуча додала, що важливо залишатися людьми. Пост вона супроводжувала хештегом люблю Росію.

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Виявляти милосердя, рятувати і допомагати тим, кому можеш, не ненавидіти тих, хто шле тобі прокляття і ненавидить тебе просто за графу в паспорті "народився в Росії".

Нагадаємо, раніше Ксенія Собчак жорстко відреагувала на нову фінансову реальність у Росії.

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