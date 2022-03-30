Санкції в силі: Собчак, що втекла з Росії, втратила заробіток і стала просити допомоги у підписників

Ксенія Собчак вже не раз скаржилася, що тепер у YouTube немає монетизації і тепер їй буде складніше займатися своїми проєктами

Ксенія Собчак скаржиться на санкції / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Російські зірки продовжують скаржитися, як їм тепер тяжко живе через санкції. Але ще щось буде. Ксенія Собчак уже висловлювалася, що санкції не повинні зачіпати громадянське населення , відповідь від українців на таку заяву не змусила довго чекати.



Тепер телеведуча знову розповіла, що її YouTube-канал уже не приноситиме колишнього доходу, а в неї є команда, яка продовжує працювати. Собчак запропонувала підписникам підтримати її проєкти, придбавши мерч у її інтернет-магазині чи оформити щомісячну підписку та робити донати.

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У коментарях росіяни не оцінили таку ідею Ксенії Собчак та нагадали, що їм самим складно.

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Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, раніше в Мережі з'явилася інформація про те, що Ксенія Собчак поїхала із Росії. Про своє місцезнаходження телеведуча не каже.

Нещодавно Ксенія Собчак показала, на чому почала ретельно економити через санкції проти Росії

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