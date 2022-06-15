Сцени з Ембер Герд після суду з Джонні Деппом повністю виріжуть з "Аквамена" – чи дійсно це так?

На роль Эмбер Херд в "Аквамені" шукають нову актрису? / Фото: Getty Images

На роль Ембер Герд у продовженні "Аквамена" проведуть новий кастинг. Тим часом, повідомляє The Guardian, менеджер актриси спростовує інформацію про те, що його підопічну повністю "вирізали" з кінострічки.

Про те, що Ембер Герд, яка тепер має виплатити Джонні Деппу кілька мільйонів доларів, "прибрали" з фільму, повідомило видання Just Jared.

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Warner Bros. вирішила переробити роль Ембер Герда після тестового перегляду фільму. Вони збираються перезняти сцени з Джейсоном Момоа та Ніколь Кідман, – сказало анонімне джерело.

Агент Ембер Герд заперечує цю інформацію:

Низка чуток триває із самого першого дня — неточна, бездушна і трохи божевільна.

Фото: кадр з фільму "Аквамен"

Пізніше видання Just Jared оновило інформацію про Герд, уточнивши, що актрису не повністю забрали з продовження "Аквамена", але її екранний час значно зменшився.

Під час судового розгляду Герд та Деппа глава DC Films Уолтер Хамада підтвердив, що студія розглядала такий варіант, щоб переробити персонажа Герд у сиквелі — не через суд та звинувачення Герд у насильстві, а через "відсутність хімії між Герд і Момоа", який грає Аквамена. Хамада заперечував, що студія скоротила роль Герд у сиквелі.

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Раніше Ембер Герд вперше з'явилася на публіці після "провального" суду з Джонні Деппом.