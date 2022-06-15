Сцены с Эмбер Херд после суда с Джонни Деппом полностью вырежут из "Аквамена" – так ли это?

На роль Эмбер Херд в "Аквамене" ищут новую актрису? / Фото: Getty Images

На роль Эмбер Херд в продолжении "Аквамена" будут устраивать новый кастинг. При этом, как сообщает The Guardian, менеджер актрисы опровергает информацию о том, что его подопечную полностью "вырезали" из киноленты.

О том, что Эмбер Херд, которая теперь должна выплатить Джонни Деппу несколько миллионов долларов, "убрали" из фильма, сообщило издание Just Jared.

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Warner Bros. решила переделать роль Эмбер Херд после тестового просмотра фильма. Они собираются переснять сцены с Джейсоном Момоа и Николь Кидман, — сказал анонимный источник.

Агент Эмбер Херд отрицает эту информацию:

Череда слухов продолжается с самого первого дня — неточная, бесчувственная и слегка безумная.

Фото: кадр из фильма "Аквамен"

Позже издание Just Jared обновило информацию о Херд, уточнив, что актрису не полностью убрали из продолжения "Аквамена", но ее экранное время значительно сократилось.

Во время судебного разбирательства Херд и Деппа глава DC Films Уолтер Хамада подтвердил, что студия рассматривала вопрос о том, чтобы переделать персонажа Херд в сиквеле — не из-за суда и обвинений Херд в насилии, а из-за "отсутствия химии между Херд и Момоа", который играет Аквамена. Хамада отрицал, что студия сократила роль Херд в сиквеле.

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Ранее Эмбер Херд впервые вышла в свет после "провального" суда с Джонни Деппом.