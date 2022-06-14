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Ембер Герд неочікувано висловилась про суд з Джонні Деппом: "Я заслуговую на цю ненависть"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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14 червня, 08:41
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Акторка все ніяк не заспокоїться – вона вирішила й далі гнути свою лінію. Цього разу Ембер заговрила про "поганий" вплив соцмереж та Джонні на присяжних, які винесли вердикт
Ембер Герд уперше прокоментувала вердикт суду між нею і Джонні Деппом
Ембер Герд уперше прокоментувала вердикт суду між нею і Джонні Деппом / Фото: Pinterest

Схоже, що Ембер Герд прагне продовжити серіал "Депп vs Герд":) Хоч і суд з Джонні Деппом вже закінчився на користь зірки "Піратів Карибськог моря", але акторка не має наміру здаватись.

Днями Ембер неочікувано застали у Нью-Йорку у супроводі сестри та помічника. Як з'ясувалось колишня Джонні спеціально прилетіла туди, щоб дати інтерв'ю Савані Гатрі із ТБ-шоу Today на каналі NBC, повідомляє Daily Mail.

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36-річна акторка заявила, що судовий процес був несправедливий, а на рішення присяжних вплинули численні повідомлення і дописи у соцмережах, які виставляли її у ненайкращому світлі.

Також вона дорікнула свідкам Деппа, натякнувши на їхню "купленність". Герд вважає, що вони не дали точного уявлення про те, що відбувалося в її шлюбі.

Скріншот з відео

Акторка заявила, що не звинувачує присяжних за їхнє рішення, адже "у них не було вибору". На думку зірки, людей підкорила просто харизма її колишнього чоловіка.

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Як вони могли винести інше рішення? Вони сиділи на цих місцях і протягом трьох тижнів вислуховували безперервні свідчення від оплачуваних співробітників, а ближче до кінця судового розгляду – від випадкових людей. Я їх не звинувачую, я справді розумію. Він улюблений персонаж і люди відчувають, що знають його. Він фантастичний актор, – висловилась Ембер.

Також Герд вважає, що цькування та хейт у соцмережах сильно вплинули на перебіг подій. За словами акторки, у Мережі до неї поставились несправедливо.

Скріншот з відео

Мені байдуже, що про мене думають або яке судження ви хочете винести про те, що сталося в моєму житті. Я не приймаю це близько до серця. Але той, хто впевнений, що я заслуговую на всю цю ненависть і лють, і вважає, що я брешу, він все одно не зможе подивитися мені в очі і сказати, що все це справедливо, – заявила Ембер.

Нагадаємо після винесення вердикту адвокат Ембер Герд Елейн Чарлсон Бредхофт повідомила, що вони оскаржать вирок. Також юрист заявила, що її клієнтка не має 8,35 мільйонів доларів, які вона має виплатити Деппу за рішенням суду.

Згодом адвокати Деппа пояснили, що актор може відмовитись від грошей, які йому винна колишня. За словами юристів, для Джонні було важливо відновити свою репутацію, і справа не у фінансах.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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