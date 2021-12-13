Сєдокова розповіла про майбутнє з безробітним чоловіком: Мрію про ще одну дитину

Ганна Сєдокова розповіла про плани на майбутнє з Янісом Тіммою. / Фото: instagram.com/annasedokova

Ганна Сєдокова активно заробляє, виступаючи на концертах, демонструючи рекламні проєкти в Мережі та розвиваючи власний бренд одягу. Раніше вона зізнавалася, що забезпечує не лише своїх дітей, а й Яніса Тімма, після того як він втратив роботу в баскетбольній команді.

Нещодавно 29-річний чоловік Сєдокової осів у казанському клубі "УНІКС". Здавалось би, ось ця надія! Тімма зможе допомагати своїй коханій у фінансовому питанні. Але ні, контракт баскетболіста з командою діяв лише місяць, а намір продовжувати його Яніс немає. Водночас він пообіцяв, що знайде таки постійну роботу.

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Тим часом 38-річна артистка окрім роботи, піклується про молодшого сина Гектора, старшу доньку Аліну та середню доньку Моніку, яка живе в США з батьком Максимом Чернявським. Проте Сєдокова не планує зупинятись і вже думає над поповненням в сім'ї.

Яніс, Анна та її троє дітей – син Гектор та доньки Аліна і Моніка. / Фото: janis.timma

Я мрію, щоб публіка йшла з моїх концертів максимально щасливою, мрію про те, щоб мій чоловік грав геніальну гру, хочу, щоб діти були щасливі, я реалізована в роботі і ще мрію про дитину, — розповіла зірка в нещодавному інтерв'ю, пише "СтарХіт".

До речі, у Мережі неодноразово ходили чутки про четверту вагітність Ганни. Проте, як ми бачимо, спільних дітей у подружжя поки немає.

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Ба більше, чимало шанувальників вважають, що у співачки та її коханого настала криза у стосунках. Також деякі припускають, що саме одруження з Ганною погано вплинуло на кар'єру баскетболіста та його гру. Але як би там не було, парочка досі разом, вони займаються виховання дітей Сєдокової та активно проводять час разом.

Зазначимо, Сєдокова вийшла заміж за Яніса Тімма у вересні 2020 року. Це вже третій шлюб співачки і другий – для баскетболіста. У чоловіка від попередніх стосунків є син Крістіан.

Раніше Ганна Сєдокова згадала про свої колишні стосунки та труднощі, які їй довелося пережити у попередніх шлюбах.