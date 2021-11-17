Придется содержать? Муж Седоковой "профукал" контракт с баскетбольной премьер-лигой

Янис Тимма девять месяцев не выходил на площадку и все это время искал работу. Он пробовался в НБА, но его не взяли, неужели любимый певицы останется безработным?

Муж Анны Седоковой нашел работу на месяц в Казани. / Фото: janis.timma

Как бы Анна Седокова ни рассказывала о том, что ей наконец повезло в любви, испытания для нее не заканчиваются, но надежда умирает последней. Хотя мечта Яниса о НБА не осуществилась, но в конце концов его согласился взять казанский клуб "УНИКС".

В СМИ сообщают, что 29-летний форвард подписал короткий контракт, который действует только месяц. Однако, согласно договору, если баскетболист проявит себя, то сможет продлить его до конца сезона.

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Любимый экс-участницы группы "ВИА Гра" сможет участвовать в Евролиге. За семь испытательных матчей латвийскому игроку предстоит показать суперкласс. Сумма контракта не разглашается.

Кризис Яниса

Отметим, что в недавнем интервью Анна Седокова призналась, что обеспечивает младшего на 10 лет мужа, который потерял работу.

Это правда, что когда вы выходите замуж за человека, вы должны понимать, что, если ему год не будут платить зарплату, вы все равно будете с ним вместе. Вы должны любить его без зарплаты, – говорила артистка.

С 2019 года Тимма играл за российский клуб "Химки", однако история с командой закончилась в 2021 году еще за месяц до окончания контракта. Это произошло после того, как спортсмен самовольно покинул одну из игр, когда понял, что не попал в стартовую пятерку.

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По слухам, певица надеялась остаться жить вместе с Янисом в США, где его американский агент договаривался с разными клубами. Однако соберется ли она теперь переехать с ним на время в Казань – неизвестно.

Кстати, последние несколько недель Седокова публикует философские посты в Сети, а также намекает, что переживает проблемы. Фаны связывают это с кризисом в отношениях с мужем. Но сама певица молчит и продолжает интриговать публику.

При всем этом Анна с Янисом активно постятся общие фото превосходного качества. Кстати, о качестве, в этом им помогают современные фотоинструменты. Какие именно – читайте в материале.

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Анна Седокова и Янис Тимма / Фото: instagram.com/annasedokova

Отметим, Седокова вышла замуж за Тимма в сентябре 2020 года. Это уже третий брак певицы и второй – Яниса. Общих детей у пары нет. У баскетболиста от предыдущих отношений есть сын Кристиан. В то же время у самой певицы трое детей.

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