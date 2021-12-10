Сьогодні – прем'єра першого в Україні серіалу-оріджинал "Зломовчання" з Ксенією Мішиною

Серіал "Зломовчання" українці зможуть переглянути 10 грудня / Фото: пресслужба

10 грудня на OLL.TV відбудеться ексклюзивна світова прем'єра першого серіалу для стрімінгової платформи "Зломовчання".

Виробництвом цього міжнародного проєкту займалися кінокомпанії двох країн – Drugi plan (Хорватія) та Star Media (Україна). Зйомки проходили у хорватському місті Осієк та у Києві навесні цього року. Головну роль у картині виконала Ксенія Мішина, а її партнером став хорватський актор, відомий за голлівудськими блокбастерами "Фарго" та "Останні пантери", Горан Богдан.

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Спеціально для Ксенії автори серіалу внесли суттєві виправлення до сценарію, переписавши образ головної героїні – української меценатки та дружини впливового хорватського бізнесмена Ольги. Сама ж акторка, у свою чергу, освоїла для участі вимова хорватською мовою, оскільки істотна частина подій фільму розгортається на Балканах.

Прем'єра серіалу "Зломовчання" в Україні – на OLL.TV / Фото: пресслужба

"Зломовчання" відкриває нову віху в українському кіно та телебаченні, адже це перший український серіал, знятий саме для стрімінгової платформи. Завдяки цьому у фільмі набагато більше творчої свободи та сміливих сцен, ніж у традиційному українському телеконтенті. Ще одне нововведення для українців, але вже звичне для користувачів онлайн-сервісів – у картині буде дві звукові доріжки. Перша – чотирма мовами: українською, російською, хорватською та англійською. Саме так знімали серіал. А друга доріжка – з українським дубляжем.

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Ксенія Мішина і Ірина Веренич-Островська. / Фото: пресслужба

В основі серіалу лежить сюжет першого роману "Election Silence", який входить до трилогії романів-бестселерів хорватського письменника та журналіста Драго Хедла "Славонська Трилогія" про кримінальний бізнес, пов'язаний із сексуальним рабством, торгівлею людьми та зброєю у Східній Європі. У "Зломовчанні" показується невідома сторона секс-індустрії та робота злочинного міжнародного конгломерату, який викрадає молодих українок, щоб продавати їх у будинки розпусти в Європі.

Ксенія Мішина із Віктором Сарайкіним. / Фото: пресслужба

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У проєкті також знімалися Андрій Ісаєнко, Віктор Сарайкін, Дарко Мілас, Петро Ніньовський, Сандра Лонкарик, Ігор Гнєзділов, Георгій Поволоцький та ін.

10 грудня українці побачать одразу 2 серії шестисерійного фільму. Наступний епізод проєкту з'явиться на OLL.TV за тиждень, 17 грудня. Щоп'ятниці на платформі виходитиме нова серія, а 7 січня 2022 року користувачі стрімінгової платформи побачать фінал кримінальної драми "Зломовчання".

У Хорватії прем'єра Зломовчання відбудеться у березні 2022 року.

Раніше ми розповідали про 10 цікавих фактів про головну серіальну прем'єру сезону - "Зломовчанні". Ми також писали, що Ксенія Мішина зізналася, що стикалася з аб'юзом.